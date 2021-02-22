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Футболіст "Наполі" втратив свідомість після зіткнення з суперником

22 лютого, 09:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Гравця на ніч залишили під наглядом лікарів

Нападник "Наполі" Віктор Осімхен знепритомнів після зіткнення з гравцем "Аталанти" Крістіаном Ромеро в чемпіонаті Італії. Інцидент стався на 90-й хвилині зустрічі. Після зіткнення нігерієць впав і сильно вдарився потилицею об газон.

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Форварда швидко помістили на носилки і повезли в госпіталь. Він прийшов до тями тільки в автомобілі швидкої допомоги. Обстеження не виявило у Осімхена серйозних ушкоджень, однак він був залишений на ніч у лікарні Бергамо, повідомляє ESPN.

/ Фото: Getty Images

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Сам поєдинок завершився перемогою "Аталанти" з рахунком 4:2. Віктор Коваленко весь матч провів на лаві запасних, а Руслан Маліновський з'явився на полі в другому таймі.

Огляд матчу "Аталанта" – "Наполі":

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чемпіонат Італії Наполі Аталанта Віктор Осімхен

Джерело: Сегодня|Спорт

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