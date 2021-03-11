Анонс та прогноз коментатора на матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи

Сьогодні донецький "Шахтар" в гостях зіграє з італійською "Ромою" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч пройде в Римі на "Стадіо Олімпіко" і розпочнеться о 22:00. Дивитися матч "Рома" – "Шахтар" можна за допомогою нашої мультимедійної трансляції.

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Крім цього, ми проведемо стрим матчу "Рома" – "Шахтар".

Римляни на цей момент йдуть на четвертому місці Серії А, і потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон є їх першочерговим завданням. У чемпіонаті на їхньому рахунку дві перемоги поспіль – над "Фіорентиною" (2:1) і "Дженоа" (1:0), обидві минулого тижня. Цікаво, що на "Стадіо Олімпіко" в Лізі Європи "Рома" не програє вже дев'ять матчів поспіль. Остання домашня невдача в цьому турнірі сталася в лютому 2017-го у зустрічі з "Вільярреалом" (0:1). У лазареті "вовків" тільки Дзаньоло і Верету.

Де дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи

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Особливим це протистояння з "Шахтарем" виглядає у світлі двох фігур – Паулу Фонсеки, який за три сезони біля керма "гірників" оформив три "золотих дублі" в чемпіонаті і Кубку України, а також Генріха Мхітаряна. Він грав в їх складі також протягом трьох років, також виграв три "золотих дублі" і встановив рекорд за кількістю голів за один сезон УПЛ (25).

"Шахтар" після двох поразок від "Зорі" і "Агробізнесу" (0:1) з таким же рахунком обіграв "Олімпік". Степаненко не зіграє через травму, Хочолава за рішенням тренера.

"Рома" – "Шахтар": котирування букмекерів

З огляду на не надто переконливу гру "гірників" 2021 року, їм з "Ромою" буде складно, особливо в Римі. Хочеться вірити, що чемпіони України в столиці Італії не програють. Також, думаю, обидві команди будуть обережними, тому очікую ТМ 2,5.

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