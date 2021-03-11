"Динамо" – "Вільярреал": аналітики озвучили найреальніший рахунок

Іспанському клубу пророкують перемогу 1:0. Але киянам до ролі "андердога" не звикати

Букмекери оприлюднили останні котирування на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Динамо" і "Вільярреалом", який відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:55. Онлайн-трансляція "Динамо" – "Вільярреал" доступна на нашому сайті.

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"Динамо" – "Вільярреал": де дивитися матч 1/8 Ліги Європи

В команду Мірчі Луческу, м'яко кажучи, не вірять. На її перемогу встановлено коефіцієнт 3.95, на нічию – 3.35, на перемогу фаворита матчу "Вільярреала" – 2.08. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу "Динамо" сьогодні становить всього 24%, мирного результату – 29%, а виграшу іспанського клубу – 47%.

За прогнозами аналітиків, голів на "Олімпійському" багато не буде. Як найімовірніший букмекери називають рахунок 1:0 на користь "Вільярреала".

Що стосується котирувань на вихід до 1/4 Ліги Європи за сумою двох матчів (повторний – 18 березня в Іспанії), то "Динамо" дають 22% (коефіцієнт 4.50), "Вільярреалу" – 78% (1.24).

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ТОП-5 претендентів на гол у "Динамо"

Артем Бєсєдін – 3.75

Владислав Супряга – 4.00

Жерсон Родрігес – 4.50

Віталій Буяльський – 4.50

Карлос де Пена – 5.50

Дивіться, як забиває Бєсєдін

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ТОП-5 претендентів на гол у "Вільярреала"

Жерар Морено – 2.20

Пако Алькасер – 2.55

Карлос Бакка – 2.95

Самуель Чуквуезе – 4.50

Мої Гомес – 5.00

Дивіться, як забиває Морено

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Нагадаємо, фаворитом у протистоянні "Динамо" – "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи букмекери також називали суперника киян, що не завадило команді Мірчі Луческу вийти до наступного раунду.

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