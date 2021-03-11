Анонс и прогноз комментатора на матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с итальянской "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 22:00. Смотреть матч "Рома" – "Шахтер" можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

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Кроме этого, мы проведем стрим матча "Рома" – "Шахтер".

Римляне на данный момент идут на четвертом месте Серии А, и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон является их первоочередной задачей. В чемпионате на их счету две победы кряду – над "Фиорентиной" (2:1) и "Дженоа" (1:0), обе на прошлой неделе. Интересно, что на "Стадио Олимпико" в Лиге Европы "Рома" не проигрывает уже девять матчей подряд. Последняя домашняя неудача в этом турнире случилась в феврале 2017-го во встрече с "Вильярреалом" (0:1). В лазарете "волков" только Дзаньоло и Верету.

Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы

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Особенным это противостояние с "Шахтером" выглядит в свете двух фигур – Паулу Фонсеки, который за три сезона у руля "горняков" оформил три "золотых дубля" в чемпионате и Кубке Украины, а также Генриха Мхитаряна. Он играл в их составе также в течение трех лет, также выиграл три "золотых дубля" и установил рекорд по количеству голов за один сезон УПЛ (25).

"Шахтер" после двух поражений от "Зари" и "Агробизнеса" (0:1) с таким же счетом обыграл "Олимпик". Степаненко не сыграет из-за травмы, Хочолава по решению тренера.

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Учитывая не слишком убедительную игру "горняков" в 2021 году, им с "Ромой" будет сложно, особенно в Риме. Хочется верить, что чемпионы Украины в столице Италии не проиграют. Также, думаю, обе команды будут осторожничать, поэтому ожидаю ТМ 2,5.

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