Русский
$ 27,7
32,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Стрим матчу "Рома" – "Шахтар". Обговорюємо матч разом

11 березня, 18:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Гірники" зустрінуться зі своїм колишнім наставником

У четвер, 11 березня, в Римі на "Стадіо Олімпіко" відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи: італійська "Рома" прийме донецький "Шахтар". Матч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде мультимедійна трансляція матчу "Рома" – "Шахтар".

Реклама

Де дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи

Крім цього, ми проведемо стрим про матч "Рома" – "Шахтар" на нашому каналі в Youtube.

"Гірники" протистоятимуть команді свого колишнього наставника Паулу Фонсеки. Португалець очолював донецький клуб з 2016 по 2019 рік, по три рази вигравав чемпіонат і Кубок України, ставав володарем Суперкубка країни.

Реклама

"Рома" і "Шахтар" до цього зустрічалися шість разів. "Гірники" здобули чотири перемоги і ще двічі програли. Попереднього разу команди перетиналися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2017/2018 і тоді далі пройшли римляни.

В тренді
Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Букмекери вважають "Рому" фаворитом сьогоднішньої зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Паулу Фонсеки – 1.57, на нічию – 4.40, на перемогу "Шахтаря" – 5.80. Також аналітики вважають, що у римлян більше шансів вийти до чвертьфіналу: коефіцієнти на це такі: "Рома" – 1.47, "Шахтар" – 2.80.

Дивіться, як "Шахтар" і "Рома" грали на попередній стадії:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

онлайн Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія стрімер

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки "Холостяка"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти