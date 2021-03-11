Стрим матчу "Рома" – "Шахтар". Обговорюємо матч разом

У четвер, 11 березня, в Римі на "Стадіо Олімпіко" відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи: італійська "Рома" прийме донецький "Шахтар". Матч розпочнеться о 22:00, а на нашому сайті пройде мультимедійна трансляція матчу "Рома" – "Шахтар".

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Де дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи

Крім цього, ми проведемо стрим про матч "Рома" – "Шахтар" на нашому каналі в Youtube.

"Гірники" протистоятимуть команді свого колишнього наставника Паулу Фонсеки. Португалець очолював донецький клуб з 2016 по 2019 рік, по три рази вигравав чемпіонат і Кубок України, ставав володарем Суперкубка країни.

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"Рома" і "Шахтар" до цього зустрічалися шість разів. "Гірники" здобули чотири перемоги і ще двічі програли. Попереднього разу команди перетиналися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в сезоні 2017/2018 і тоді далі пройшли римляни.

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Букмекери вважають "Рому" фаворитом сьогоднішньої зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Паулу Фонсеки – 1.57, на нічию – 4.40, на перемогу "Шахтаря" – 5.80. Також аналітики вважають, що у римлян більше шансів вийти до чвертьфіналу: коефіцієнти на це такі: "Рома" – 1.47, "Шахтар" – 2.80.

Дивіться, як "Шахтар" і "Рома" грали на попередній стадії:

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