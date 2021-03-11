Стрім матчу "Динамо" – "Вільярреал". Обговорюємо матч разом

Сьогодні, 11 березня, в Києві в НСК "Олімпійський" відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи: київське "Динамо" прийме іспанський "Вільярреал". Матч розпочнеться о 19:55, а на нашому сайті пройде мультимедійна трансляція матчу "Динамо" – "Вільярреал".

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"Динамо" – "Вільярреал": де дивитися матч 1/8 Ліги Європи

Крім цього, ми проведемо стрім про матч "Динамо" – "Вільярреал" на нашому каналі в Youtube.

Дивитися матч "Динамо" – "Вільярреал" можна за допомогою сервісу OLL.TV.

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До цього команди перетиналися лише одного разу – сталося це в 1/16 фіналу Кубка УЄФА в сезоні 2004/2005 років. Тоді в Києві команди розійшлися миром 0:0, а в Іспанії "Динамо" поступилося 0:2 і вилетіло з єврокубків.

Букмекери вважають "Вільярреал" фаворитом сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на команду Унаї Емері – 2.12, на нічию – 3.15, на перемогу "Динамо" – 4.00. Крім цього, іспанці є фаворитами на вихід чвертьфінал: коефіцієнти на прохід 1.22 проти 4.62 на "Динамо".

Дивіться, як "Динамо" і "Вільярреал" грали на попередній стадії Ліги Європи:

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