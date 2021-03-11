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Стрим матча "Динамо" – "Вильярреал". Обсуждаем матч вместе

11 марта, 17:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне начинают борьбу за четвертьфинал

Сегодня, 11 марта, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы: киевское "Динамо" примет испанский "Вильярреал". Матч начнется в 19:55, а на нашем сайте пройдет мультимедийная трансляция матча "Динамо" – "Вильярреал".

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"Динамо" – "Вильярреал": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

Кроме этого, мы проведем стрим о матче "Динамо" – "Вильярреал" на нашем канале в Youtube.

Смотреть матч "Динамо" – "Вильярреал" можно с помощью сервиса OLL.TV.

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До этого команды пересекались лишь однажды – случилось это в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005 годов. Тогда в Киеве команды разошлись миром 0:0, а в Испании "Динамо" уступило 0:2 и вылетело из еврокубков.

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Букмекеры считают "Вильярреал" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на команду Унаи Эмери – 2.12, на ничью – 3.15, на победу "Динамо" – 4.00. Кроме этого, испанцы являются фаворитами на выход четвертьфинал: коэффициенты на проход 1.22 против 4.62 на "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" и "Вильярреал" играли на предыдущей стадии Лиги Европы:

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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онлайн Лига Европы Динамо Киев Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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