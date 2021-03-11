"Динамо" – "Вильярреал": аналитики озвучили наиболее реальный счет

Букмекеры обнародовали последние котировки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Вильярреалом", который состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Вильярреал" доступна на нашем сайте.
"Динамо" – "Вильярреал": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы
В команду Мирчи Луческу, мягко говоря, не верят. На ее победу установлен коэффициент 3.95, на ничью – 3.35, на победу фаворита матча "Вильярреала" – 2.08. Исходя из этих котировок, вероятность выигрыша "Динамо" сегодня составляет всего 24%, мирного исхода – 29%, а выигрыша испанского клуба – 47%.
По прогнозам аналитиков, голов на "Олимпийском" много не будет. В качестве наиболее вероятного результата букмекеры называют 1:0 в пользу "Вильярреала".
Что касается котировок на выход в 1/4 Лиги Европы по сумме двух матчей (ответный – 18 марта в Испании), то "Динамо" дают 22% (коэффициент 4.50), "Вильярреалу" – 78% (1.24).
ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо"
- Артем Беседин – 3.75
- Владислав Супряга – 4.00
- Жерсон Родригес – 4.50
- Виталий Буяльский – 4.50
- Карлос де Пена – 5.50
Смотрите, как забивает Беседин
ТОП-5 претендентов на гол у "Вильярреала"
- Жерар Морено – 2.20
- Пако Алькасер – 2.55
- Карлос Бакка – 2.95
- Самуэль Чуквуезе – 4.50
- Мои Гомес – 5.00
Смотрите, как забивает Морено
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Напомним, фаворитом в противостоянии "Динамо" – "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы букмекеры также называли соперника киевлян, что не помешало команде Мирчи Луческу выйти в следующий раунд.
Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы
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