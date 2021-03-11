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"Динамо" – "Вильярреал": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги Европы

Четверг, 11 марта
Олег Люлька Олег Люлька

Динамо

19:55

Вильярреал

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В четверг, 11 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы. "Динамо" принимает испанский "Вильярреал". Начало матча – в 19:55. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию поединка с видео голов и самых опасных моментов, яркими фото и комментариями.

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ"

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Напомним, на пути в 1/8 Лиги Европы "Динамо" справилось с "Брюгге" (1:1 дома и 1:0 в гостях).

"Вильярреал" же в 1/8 Лиги Европы не имел проблем с "Зальцбургом" (2:0 в гостях и 2:1 дома).

"Динамо" лидирует в чемпионате Украины, опережая на 4 очка "Шахтер". В последнем туре киевляне обыграли "Минай" Артема Милевского 3:0.

"Вильярреал" занимает седьмое место в чемпионате Испании. В последнем туре "Желтая субмарина" проиграла на выезде "Валенсии" 1:2.

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ДИНАМО": Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Родригес, Буяльский, Де Пена; Беседин
Не сыграют: Попов (мышечная травма), Костевич (колено), Бэлуцэ (стопа), Вербич (задняя мышца бедра), Гармаш (ахиллово сухожилие)
Под вопросом: Цыганков (задняя мышца бедра)
"Висят" на карточке: Буяльский, Шапаренко

"ВИЛЬЯРРЕАЛ": Рульи; Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса; Капу, Парехо, Тригерос; Чуквуэзе, Алькасер, Морено
Не сыграют: Иборра (колено), Коклен (голеностоп)
Под вопросом: Пенья (мышечная травма), Пино (голеностоп)
"Висят" на карточке: Коклен, Мори, Пенья﻿

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу

"Унай Эмери – очень хороший тренер, который скрупулезно готовит игру команды с точки зрения тактики, отлично анализирует соперника. У "Вильярреала" более опытные игроки, чем у нас. Они очень хороши именно в Европе. Нынешний "Вильярреал" – сбалансированная, организованная команда. А ее состав – это отличный сплав молодости и опыта. Наконец, у них есть нападающий Жерар Морено, который по своему уровню соответствует звезде топ-чемпионата"

"Что для нас важнее – чемпионат Украины или Лига Европы? Нет никаких приоритетов. Мы не на рынке, чтобы торговаться. Самая важная игра – следующая. Победа всегда приносит энтузиазм, радость, позитив, хорошее настроение, это все только идет на пользу игрокам. Я не хочу, чтобы "Динамо" делало шаг назад"

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери

"У нас соперник, который выступал в Лиге чемпионов, прошел "Брюгге", идет на первом месте в чемпионате Украины, опережая "Шахтер". А Мирча Луческу – тренер с огромным опытом, он вызывает большое уважение. Помню, как "Севилья" играла с "Шахтером" (в полуфинале ЛЕ сезона-2015/16 – 2:2, 3:1). Сейчас "Динамо" напоминает мне ту команду "горняков". Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступает в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей. Для нас это будет большой вызов"

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав "Вильярреала" более чем в два раза дороже кадровой обоймы "Динамо" – 247 млн евро против 116 млн евро.

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют "Вильярреал". На его победу установлен коэффициент 2.08, на ничью – 3.35, на победу "Динамо" – 3.95. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая: выигрыш "Динамо" – 24%, ничья – 29%, выигрыш "Вильярреала" – 47%.

На выход же в 1/4 Лиги Европы по сумме двух матчей (ответный – 18 марта) "Динамо" дают 22% (коэффициент 4.50), "Вильярреалу" – 78% (1.24).

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Динамо" – "Вильярреал" в четверг, 11 марта, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV. Стрим матча "Динамо" – "Вильярреал" пройдет на канале Спорт Сегодня в YouTube.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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онлайн Лига Европы Динамо Киев Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

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