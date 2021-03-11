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"Шахтеру" придется опровергнуть букмекеров, чтобы пройти "Рому" в Лиге Европы

11 марта, 15:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Эксперты-прогнозисты отдают предпочтение итальянской команде

Сегодня пройдут оба матча украинских команд в 1/8 финала Лиги Европы. Мы уже ведем онлайн "Рома" – "Шахтер". Встреча в столице Италии начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Букмекерские конторы гораздо больше верят в подопечных Паулу Фонсеки. На проход римлян в четвертьфинал дают коэффициент 1.45, а на успех "горняков" – 2.90. Даже на победу "волков" в первой встрече в последние часы ставки падают, и сейчас на них можно поставить за 1.58. "Викторию" парней Луиша Каштру оценивают в 5.60, ничью – в 4.40.

Узнавайте, где смотреть матч "Рома" – "Шахтер" в Лиге Европы.

Фонсека и Каштру

Фонсека и Каштру / Фото: Getty Images, Reuters

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Голевой феерии на "Стадио Олимпико" никто не ждет. Самый вероятный исход – победа итальянцев с небольшим счетом – 1:0 (коэф. – 7.90), 2:0 (8.00) или 2:1 (8.30). Правда, где-то близко – и ничья 1:1 (8.20). А вот на то, что "Шахтеру" удастся одолеть соперника с минимальным преимуществом (1:0) можно поставить с коэффициентом 15.50!

Читайте также онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Милан".

В составе хозяев гол больше всего ждут от Майораля (коэф. – 2.20), Педро (2.50) и Мхитаряна (2.80). А вот у чемпиона Украины надежды связаны с Жуниором Мораесом (3.20) и Марлосом (3.80).

Смотрите, как "Рома" обыграла "Фиорентину" в чемпионате Италии:

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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