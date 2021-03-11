Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Динамо" – "Вильярреал": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

11 марта, 12:33

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок на НСК "Олимпийский" начнется сегодня в 19:55. Полный список трансляций – на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу примет испанский "Вильярреал". Начало встречи – в 19:55. Онлайн "Динамо" – "Вильярреал" с видео голов доступен на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Реклама

В прямом эфире матч "Динамо" – "Вильярреал" в четверг, 11 марта, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Стрим матча "Динамо" – "Вильярреал" пройдет на канале Спорт Сегодня в YouTube.

КТО ФАВОРИТ

На выход в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух матчей (ответный – 18 марта) букмекеры дают "Динамо" всего 22 процента (коэффициент – 4.50), а "Вильярреалу" – 78 процентов (1.24).

Реклама

Тем не менее Мирча Луческу настроен решительно.

"Что для нас важнее – чемпионат Украины или Лига Европы? Нет никаких приоритетов. Мы не на рынке, чтобы торговаться. Самая важная игра – следующая. Победа всегда приносит энтузиазм, радость, позитив, хорошее настроение, это все только идет на пользу игрокам. Я не хочу, чтобы "Динамо" делало шаг назад", – заявляет главный тренер киевлян

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте также: "Динамо" напоминает "Шахтер" 2015 года": тренер "Вильярреала" готов к матчу в Киеве

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

"Динамо" ранее уже встречалось в "Вильярреалом" – 16 лет назад в 1/16 Кубка УЕФА. Тогда киевляне сыграли с "Желтой субмариной" 0:0 дома, а в ответном поединке в Испании уступили сопернику 0:2. Тренером динамовцев в тех поединках был Йожеф Сабо.

Реклама

Смотрите, как в 1/16 Лиги Европы "Динамо" и "Вильярреал" справились с "Брюгге" и "Зальцбургом"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Динамо Киев где смотреть Вильярреал

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять