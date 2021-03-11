"Динамо" – "Вильярреал": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

Поединок на НСК "Олимпийский" начнется сегодня в 19:55. Полный список трансляций – на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы. На НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу примет испанский "Вильярреал". Начало встречи – в 19:55. Онлайн "Динамо" – "Вильярреал" с видео голов доступен на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "ВИЛЬЯРРЕАЛ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч "Динамо" – "Вильярреал" в четверг, 11 марта, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Стрим матча "Динамо" – "Вильярреал" пройдет на канале Спорт Сегодня в YouTube.

КТО ФАВОРИТ

На выход в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух матчей (ответный – 18 марта) букмекеры дают "Динамо" всего 22 процента (коэффициент – 4.50), а "Вильярреалу" – 78 процентов (1.24).

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Тем не менее Мирча Луческу настроен решительно.

"Что для нас важнее – чемпионат Украины или Лига Европы? Нет никаких приоритетов. Мы не на рынке, чтобы торговаться. Самая важная игра – следующая. Победа всегда приносит энтузиазм, радость, позитив, хорошее настроение, это все только идет на пользу игрокам. Я не хочу, чтобы "Динамо" делало шаг назад", – заявляет главный тренер киевлян

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

"Динамо" ранее уже встречалось в "Вильярреалом" – 16 лет назад в 1/16 Кубка УЕФА. Тогда киевляне сыграли с "Желтой субмариной" 0:0 дома, а в ответном поединке в Испании уступили сопернику 0:2. Тренером динамовцев в тех поединках был Йожеф Сабо.

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Смотрите, как в 1/16 Лиги Европы "Динамо" и "Вильярреал" справились с "Брюгге" и "Зальцбургом"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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