"Динамо" – "Вільярреал": онлайн-трансляція матчу 1/8 Ліги Європи

У четвер, 11 березня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбувається перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. "Динамо" приймає іспанський "Вільярреал". Початок матчу – о 19:55. Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку з відео голів та найнебезпечніших моментів, яскравими фото і коментарями.

Нагадаємо, на шляху до 1/8 Ліги Європи "Динамо" впоралося з "Брюгге" (1:1 вдома і 1:0 у гостях).

"Вільярреал" же в 1/16 Ліги Європи не мав проблем із "Зальцбургом" (2:0 в гостях і 2:1 вдома).

"Динамо" лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи на 4 очки "Шахтар". В останньому турі кияни обіграли "Минай" Артема Мілевського 3:0.

"Вільярреал" посідає сьоме місце в чемпіонаті Іспанії. В останньому турі "Жовта субмарина" програла на виїзді "Валенсії" 1:2.

"ДИНАМО" – "ВІЛЬЯРРЕАЛ":

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

"ДИНАМО": Бущан; Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Родрігес, Буяльський, Де Пена; Бєсєдін

Не зіграють: Попов (м'язова травма), Костевич (коліно), Белуце (стопа), Вербич (розтягнення задньої поверхні стегна), Гармаш (ахіллове сухожилля)

Під питанням: Циганков (розтягнення задньої поверхні стегна)

"Висять" на картці: Буяльський, Шапаренко

"Вільярреал": Рульї; Маріо Гаспар, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса; Капу, Парехо, Тригерос; Чуквуезе, Алькасер, Морено

Не зіграють: Іборра (коліно), Коклен (голеностоп)

Під питанням: Пенья (м'язова травма), Піно (голеностоп)

"Висять" на картці: Коклен, Морі, Пенья

"ДИНАМО" – "ВІЛЬЯРРЕАЛ":

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу

"Унай Емері – дуже хороший тренер, який скрупульозно готує гру команди з точки зору тактики, відмінно аналізує суперника. У "Вільярреала" більш досвідчені гравці, ніж у нас. Вони дуже хороші саме в Європі. Нинішній "Вільярреал" – збалансована, організована команда. А її склад – це відмінний сплав молодості та досвіду. Нарешті, у них є нападник Жерар Морено, який за своїм рівнем відповідає зірці топ-чемпіонату"

"Що для нас важливіше – чемпіонат України чи Ліга Європи? Немає жодних пріоритетів. Ми не на ринку, щоб торгуватися. Найважливіша гра – наступна. Перемога завжди приносить ентузіазм, радість, позитив, гарний настрій, це все тільки на користь гравцям. Я не хочу, щоб "Динамо" робило крок назад"

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері

"У нас суперник, який виступав у Лізі чемпіонів, здолав "Брюгге", посідає першу сходинку в чемпіонаті України, випереджаючи "Шахтар". А Мірча Луческу – тренер з величезним досвідом, він викликає велику повагу. Пам'ятаю, як "Севілья" грала з "Шахтарем" (у півфіналі ЛЄ сезону-2015/16 – 2:2, 3:1). Нині "Динамо" нагадує мені ту команду "гірників". Бачу ідеї Луческу. У киян багато молоді, яка вже виступає в збірній України. Буде важкий матч, але ми підходимо до нього з ентузіазмом. Задіємо наших найкращих виконавців. Для нас це буде великий виклик"

"ДИНАМО" – "ВІЛЬЯРРЕАЛ":

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, склад "Вільярреала" більш ніж удвічі дорожчий за кадрову обойму "Динамо" – 247 млн євро проти 116 млн євро.

"ДИНАМО" – "ВІЛЬЯРРЕАЛ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають "Вільярреал". На його перемогу встановлено коефіцієнт 2.08, на нічию – 3.35, на перемогу "Динамо" – 3.95. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів поєдинку така: виграш "Динамо" – 24%, нічия – 29%, виграш "Вільярреала" – 47%.

На вихід же до 1/4 Ліги Європи за сумою двох матчів (повторний – 18 березня) "Динамо" дають 22% (коефіцієнт 4.50), "Вільярреалу" – 78% (1.24).

"ДИНАМО" – "ВІЛЬЯРРЕАЛ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Динамо" – "Вільярреал" у четвер, 11 березня, починаючи з 19:55, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV. Стрім матчу "Динамо" – "Вільярреал" відбудеться на каналі Спорт Сегодня в YouTube.

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