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"Динамо" – "Вільярреал": де дивитися матч 1/8 Ліги Європи

11 березня, 12:33

Олег Люлька Олег Люлька

Поєдинок на НСК "Олімпійський" розпочнеться сьогодні о 19:55. Повний список трансляцій – на ТБ і в інтернеті

Сьогодні київське "Динамо" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. На НСК "Олімпійський" команда Мірчі Луческу прийматиме іспанський "Вільярреал". Початок зустрічі – о 19:55. Онлайн "Динамо" – "Вільярреал" з відео голів доступний на нашому сайті.

"ДИНАМО" – "ВІЛЬЯРРЕАЛ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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У прямому ефірі матч "Динамо" – "Вільярреал" у четвер, 11 березня, починаючи з 19:55, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV. Стрім матчу "Динамо" – "Вільярреал" доступний на каналі Спорт Сьогодні в YouTube.

ХТО ФАВОРИТ

На вихід до 1/4 фіналу Ліги Європи за сумою двох матчів (повторний – 18 березня) букмекери дають "Динамо" всього 22 відсотки (коефіцієнт – 4.50), а "Вільярреалу" – 78 відсотків (1.24).

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Проте Мірча Луческу налаштований рішуче.

"Що для нас важливіше – чемпіонат України або Ліга Європи? Немає жодних пріоритетів. Ми не на ринку, щоб торгуватися. Найважливіша гра – наступна. Перемога завжди приносить ентузіазм, радість, позитив, гарний настрій, це все тільки на користь гравцям. Я не хочу, щоб "Динамо" робило крок назад", – заявляє головний тренер киян

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ

"Динамо" раніше вже зустрічалося в "Вільярреалом" – 16 років тому в 1/16 Кубка УЄФА. Тоді кияни зіграли з "Жовтою субмариною" 0:0 удома, а в матчі-відповіді в Іспанії поступилися супернику 0:2. Тренером динамівців в тих поєдинках був Йожеф Сабо.

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Дивіться, як в 1/16 Ліги Європи "Динамо" і "Вільярреал" впоралися з "Брюгге" і "Зальцбургом"

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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Ліга Європи Динамо Київ де подивитись Вільярреал

Джерело: Сегодня|Спорт

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