"Манчестер Юнайтед" – "Мілан": онлайн матча грандів в плей-оф Ліги Європи

Сьогодні проходять перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи. У Манчестері місцеві "Юнайтед" із 19:55 приймають "Мілан". Нагадаємо, на початку місяця стало відомо, що Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи. Наш сайт веде онлайн-трансляцію зустрічі грандів на "Олд Траффорд" з яскравими мультимедіа.

"Манчестер Юнайтед" – "Мілан"

Розстановка сил. В особистих зустрічах на офіційному рівні суперники здобули по п'ять перемог. Однак останній успіх італійців датований 2007 роком. До того ж зараз хлопці Уле-Гуннара Сульшера – на ходу: займають друге місце в Прем'єр-лізі і мають безпрограшну серію з 11 матчів, розібралися в неділю в дербі з "МанСіті" (2:0). Так що настрій у них перед грою – оптимістичний.

Відео: Reuters

"Россо-нері" навчилися вигравати і без Златана, хоча і з ним траплялися невдачі, як, наприклад, в дуелі з "Інтером" (0:3). Зате "Мілан" зумів перемогти в столиці "Рому" і йде на другій позиції в Серії А.

Прогнози. Букмекери фаворитом протистояння вважають "Червоних дияволів". На їх перемогу сьогодні можна поставити з коефіцієнтом 1.60, а за сумою двох зустрічей – 1.45. На такі ж успіхи "Мілана" дають 6.20 і 2.85 відповідно.

На "Олд Траффорд" очікують 2-3 голи, а найімовірніші рахунку – 1:0 (коеф. – 6.90), 2:0 (7.50) і 1:1 (7.75). Мінімальну "вікторію" гостей оцінюють в 13.50!

"Мілан" / Фото: Reuters

Де дивитися. На наших екранах матч в прямому ефірі показують телеканал "Футбол 3" і інтернет-сервіс OLL.TV . У повторі в п'ятницю зустріч покажуть на тому ж каналі о 6:10 і 22:30.

Нещодавно "Манчестер Юнайтед" поділився з фанами відеотрансляцією з кишені редактора.

Дивіться, як "Манчестер Юнайтед" розгромив "Реал Сосьєдад" в 1/16 фіналу:

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