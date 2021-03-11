Русский
$ 27,7
32,93

"Манчестер Юнайтед" – "Мілан": онлайн матча грандів в плей-оф Ліги Європи

Четвер, 11 березня
Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Манчестер Юнайтед

19:55

Мілан

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

Сьогодні проходять перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи. У Манчестері місцеві "Юнайтед" із 19:55 приймають "Мілан". Нагадаємо, на початку місяця стало відомо, що Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи. Наш сайт веде онлайн-трансляцію зустрічі грандів на "Олд Траффорд" з яскравими мультимедіа.

"Манчестер Юнайтед" – "Мілан"

Розстановка сил. В особистих зустрічах на офіційному рівні суперники здобули по п'ять перемог. Однак останній успіх італійців датований 2007 роком. До того ж зараз хлопці Уле-Гуннара Сульшера – на ходу: займають друге місце в Прем'єр-лізі і мають безпрограшну серію з 11 матчів, розібралися в неділю в дербі з "МанСіті" (2:0). Так що настрій у них перед грою – оптимістичний.

Відео: Reuters

"Россо-нері" навчилися вигравати і без Златана, хоча і з ним траплялися невдачі, як, наприклад, в дуелі з "Інтером" (0:3). Зате "Мілан" зумів перемогти в столиці "Рому" і йде на другій позиції в Серії А.

Прогнози. Букмекери фаворитом протистояння вважають "Червоних дияволів". На їх перемогу сьогодні можна поставити з коефіцієнтом 1.60, а за сумою двох зустрічей – 1.45. На такі ж успіхи "Мілана" дають 6.20 і 2.85 відповідно.

На "Олд Траффорд" очікують 2-3 голи, а найімовірніші рахунку – 1:0 (коеф. – 6.90), 2:0 (7.50) і 1:1 (7.75). Мінімальну "вікторію" гостей оцінюють в 13.50!

"Мілан"

"Мілан" / Фото: Reuters

Де дивитися. На наших екранах матч в прямому ефірі показують телеканал "Футбол 3" і інтернет-сервіс OLL.TV . У повторі в п'ятницю зустріч покажуть на тому ж каналі о 6:10 і 22:30.

Нещодавно "Манчестер Юнайтед" поділився з фанами відеотрансляцією з кишені редактора.

Дивіться, як "Манчестер Юнайтед" розгромив "Реал Сосьєдад" в 1/16 фіналу:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол онлайн Мілан Італія трансляція Ліга Європи Манчестер Юнайтед де подивитись
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки
Боді, під яким видно все! Еротичне фото дружини футболіста – зірки "Холостяка"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти