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"Шахтарю" доведеться спростувати букмекерів, щоб пройти "Рому" в Лізі Європи

11 березня, 15:29

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Експерти-прогнозисти віддають перевагу італійській команді

Сьогодні пройдуть обидва матчі українських команд в 1/8 фіналу Ліги Європи. Ми вже ведемо онлайн "Рома" – "Шахтар". Зустріч в столиці Італії почнеться о 22:00 за київським часом.

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Букмекерські контори набагато більше вірять в підопічних Паулу Фонсеки. На прохід римлян у чвертьфінал дають коефіцієнт 1.45, а на успіх "гірників" – 2.90. Навіть на перемогу "вовків" у першій зустрічі в останні години ставки падають, і зараз на них можна поставити за 1.58. "Вікторію" хлопців Луїша Каштру оцінюють в 5.60, нічию – в 4.40.

Дізнавайтеся, де дивитися матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи.

Фонсека і Каштру

Фонсека і Каштру / Фото: Getty Images, Reuters

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Гольової феєрії на "Стадіо Олімпіко" ніхто не чекає. Найімовірніший результат – перемога італійців з невеликим рахунком – 1:0 (коеф. – 7.90), 2:0 (8.00) або 2:1 (8.30). Правда, десь близько – і нічия 1:1 (8.20). А ось на те, що "Шахтарю" вдасться здолати суперника з мінімальною перевагою (1:0) можна поставити з коефіцієнтом 15.50!

Читайте також онлайн матчу "Манчестер Юнайтед" – "Мілан".

У складі господарів гол найбільше чекають від Майораля (коеф. – 2.20), Педро (2.50) і Мхітаряна (2.80). А ось у чемпіона України надії пов'язані з Жуніором Мораесом (3.20) і Марлосом (3.80).

Дивіться, як "Рома" обіграла "Фіорентину" в чемпіонаті Італії:

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