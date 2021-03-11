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"Рома" – "Шахтар": де дивитися перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи

11 березня, 14:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зустріч в столиці Італії почнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні гранди українського футболу проведуть перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. На нашому сайті почався онлайн "Рома" – "Шахтар". Старі знайомі зіграють на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток португальця Артура Диаша прозвучить о 22:00.

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На українському ТБ зустріч в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Безпосередньо трансляція з арени розпочнеться о 21:55, а о 21:00 на тій же "кнопці" вийде програма "Шлях до Гданська", де свою думку висловлюватимуть експерти й журналісти.

До вашої уваги – розклад, трансляції і результати 1/8 Ліги Європи.

У повторі поєдинок покажуть у п'ятницю о 4:00 і об 11:20 на каналі "Футбол 1", а о 18:30 – на "Футбол 2". Гру можна дивитися й на інтернет-сервісі OLL.TV. Також стрім матчу "Рома" – "Шахтар" пройде на каналі Спорт Сьогодні в YouTube.

Цікаво, що за особистими зустрічами перевага – в української команди. "Гірники" брали верх чотири рази, в тому числі в плей-оф Ліги чемпіонів, а італійці – двічі. Причому "вовки" перемагали тільки на своєму полі.

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