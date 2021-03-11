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Анонс та прогноз коментатора на матч "Динамо" – "Вільярреал" в Лізі Європи

11 березня, 18:10

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов сподівається, що "Динамо" сьогодні не програє

Сьогодні київське "Динамо" зіграє з іспанським "Вільярреалом" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч пройде в Києві в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:55. Дивитися матч "Динамо" – "Вільярреал" можна за допомогою нашої мультимедійної трансляції.

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Крім цього, ми проведемо стрим матчу "Динамо" – "Вільярреал".

"Динамо" зіграє в 1/8-й цього турніру вп'яте. Двічі вони проходили далі, але останні два рази зупинялися на цій стадії, не подолавши "Лаціо" і "Челсі". "Вільярреал" зіграє на цьому етапі також вп'яте і лише одного разу їм не вдалося пройти до чвертьфіналу.

Кияни – лідери чемпіонату України з перевагою над "Шахтарем" у чотири очки. На їхньому рахунку серія з десяти матчів у всіх турнірах без поразок. На своєму полі "біло-сині" не програють вісім поєдинків. А ось в одинадцяти останніх іграх в Києві в Лізі Європи лише три перемоги, чотири останні – без поразок, щоправда, три з них нічийні. Кадрових втрат чимало – Вербич, Бурда і Белуце вибули на довгий час, Попов повернеться через кілька днів, Гармаш вже тренується в загальній групі, але поки не набрав форму, а участь Циганкова поки що під питанням.

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"Динамо" – "Вільярреал": де дивитися матч 1/8 Ліги Європи

У "Вільярреала" з середини січня справи складаються не кращим чином – лише три перемоги в дванадцяти матчах, виліт з Кубка від "Леванте", два поспіль програних матчі Прімери від "Атлетіко" (0:2) і "Валенсії" (1:2). Як наслідок – сьоме місце з відставанням від шостого на п'ять очок. Зате на попередній стадії Ліги Європи вони здолали неслабкий "Зальцбург" (2:0 в гостях і 2:1 вдома). Обидві зустрічі з "Динамо" пропустять через травми Альберто Морено і Вісенте Іборра.

"Динамо" – "Вільярреал": котирування букмекерів

Команда Луческу, як і раніше, намагатиметься надати супернику максимально обережний футбол з надією на контратаки. Сподіваюся, що "Динамо" не програє, можна спробувати "Динамо" не програє і ТМ 2,5.

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прогноз анонс Ліга Європи Динамо Київ Вільярреал

Джерело: Сегодня|Спорт

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