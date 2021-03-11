"Рома" – "Шахтар": онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні в Лізі Європи проходять матчі другого раунду плей-оф. Серед учасників – і два українські клуби. Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати 1/8 Ліги Європи. "Шахтар" в Італії о 22:00 зіграє проти "Роми" добре відомого у нас тренера Паулу Фонсеки. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фотографіями і відео найцікавіших моментів.

"Рома" – "Шахтар"

Форма суперників. Українська команда в останні тижні не виблискує результатами. Після перемоги над скромним "Маккабі" підопічні Луїша Каштру програли "Зорі", вилетіли з Кубка країни країни від "Агробізнеса" і ледь здолали в скандальному поєдинку "Олімпік". До проблем нашого чемпіона додалася відсутність через травму капітана Тараса Степаненка – профі у відборі м'яча.

Тарас Степаненко в матчі "Маккабі" Т-А – "Шахтар" / Фото: Reuters

"Рома" після лютневої поразки "Мілану" на "Стадіо Олімпіко" здобула перемоги з мінімальною різницею над "Фіорентиною" і "Дженоа". "Вовки" поки що тримаються в зоні Ліги чемпіонів – на четвертому місці, хоча випереджають "Аталанту" всього на одне очко, "Наполі" – на три.

Рефері. Стежити за подіями на полі буде португалець Артур Діаш. Раніше "Динамо" і "Шахтарю" призначили особливих суддів в Лізі Європи.

Прогнози. Букмекерські контори віддають перевагу і в першій зустрічі, і за сумою двох матчів віддають "Ромі". Коефіцієнт на вихід італійського клубу в 1/4 фіналу – 1.50, на перемогу сьогодні – 1.62. Відповідно шанси на успіх "Шахтаря" оцінюють у 2.75 і 5.60. На нічию можна поставити за 4.30.

У четвер очікують не більше трьох голів, а найпопулярніші рахунки – 1:0 (коеф. – 8.00), 1: 1 і 2: 0 (коеф. – 8.10).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покаже канал "Футбол 2". Пряма трансляція почнеться о 21:55, а перед цим своїми думками в студії поділяться експерти. Також гру можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Читайте також інтерв'ю з дружиною тренера "Роми".

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