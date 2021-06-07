Нова форма збірної України: реакція США

Американському посольству сподобалася футбольна форма з Кримом у складі України і гаслами "Слава Україні!" – "Героям Слава!", від якої бомбить росіян

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Посольство США в Україні відреагувало на нову форму збірної України, в якій вона зіграє сьогодні з Кіпром, а потім виступить і на Євро.

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"Нам подобається нова форма. Слава Україні!" – написало американське посольство у себе в Twitter, додавши хештег # КримЦеУкраїна

На цей твіт відгукнулося і посольство Великої Британії в Україні, зауваживши: "Нам теж подобається".

Також посольство США додало: "Ми знаємо, як приємно мати новий комплект", прикріпивши фото форми збірної США на домашньому для неї мундіалі 1994 року.

Нагадаємо, на нову форму "синьо-жовтих" нанесена карта України з окупованих Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ.

"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

Але він помилився.

Як заявили в УЄФА, форма збірної України, від якої напередодні так бомбило в Росії, відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Шевченка зіграє в ній на Євро.