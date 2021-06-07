Нова форма збірної України: реакція США

Посольство США в Україні відреагувало на нову форму збірної України, в якій вона зіграє сьогодні з Кіпром, а потім виступить і на Євро.
Україна – Кіпр: онлайн-трансляція матчу
"Нам подобається нова форма. Слава Україні!" – написало американське посольство у себе в Twitter, додавши хештег # КримЦеУкраїна
На цей твіт відгукнулося і посольство Великої Британії в Україні, зауваживши: "Нам теж подобається".
Також посольство США додало: "Ми знаємо, як приємно мати новий комплект", прикріпивши фото форми збірної США на домашньому для неї мундіалі 1994 року.
Нагадаємо, на нову форму "синьо-жовтих" нанесена карта України з окупованих Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".
Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ.
"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.
Але він помилився.
Як заявили в УЄФА, форма збірної України, від якої напередодні так бомбило в Росії, відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Шевченка зіграє в ній на Євро.