Стрім матчу Україна – Кіпр. Обговорюємо останній матч перед Євро-2020 разом

Україна завершує підготовку до Євро-2020. У заключному спарингу команді Андрія Шевченка буде протистояти невмотивований Кіпр. Ми проведемо стрім товариського матчу в Харкові

Україна зустрінеться з Кіпром в останньому спаррингу перед Євро-2020

У понеділок, 7 червня, збірна України проведе заключний спаринг перед стартом Евора-2020. Суперником нашої національної команди стане збірна Кіпру. Матч пройде в Харкові на стадіоні "Металіст" і розпочнеться о 19:00. Онлайн матчу Україна – Кіпр є на нашому сайті.

Також ми проведемо стрім матчу Україна – Кіпр в нашому Youtube-каналі з професійним коментатором, а також обговоренням поєдинку в чаті уболівальників.

Матч проти Кіпру стане третім в програмі підготовки підопічних Андрія Шевченка перед чемпіонатом Європи. Українці вже встигли зіграти внічию з Бахрейном (1:1), а кілька днів тому обіграли Північну Ірландію (1:0).

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Та перемога стала першою для збірної України в 2021 році і перервала серію без перемог із семи зустрічей. До того ж ми взяли реванш у Північної Ірландії за поразку на Євро-2020. Така собі розрада, враховуючи статус поєдинку, але все ж.

Що ж стосується сьогоднішнього суперника, то кіпріоти не пробилися до фінальної частини Євро-2020.

У сьогоднішньому матчі букмекери віддають перевагу збірній України: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка – 1.36, на нічию – 5,00, на перемогу Кіпру – 10.00.