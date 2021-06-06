Росія: УЄФА заборонить форму збірної України з українським Кримом і гаслом "Слава Україні!"

В РФС впевнені, що Європейська футбольна спілка не дасть команді Андрія Шевченка зіграти на Євро в новій формі – нібито там є "заборонені регламентом символи"

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

У росіян пригорає! Причиною стала презентація нової форми збірної України, в якій вона виступить на Євро. Нагадаємо, на ній нанесено карту України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму, – наводить слова почесного президента РФС В'ячеслава Колоскова Чемпіонат. – Є регламент, де чітко прописано, які символи і прапори можна зображувати. На тренувальній формі вони можуть так зробити, а на бойовій – не мають права"

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять, – сказав, зі свого боку, депутат Держдуми РФ Дмитро Свищов. – Це вираження якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Ба більше, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях. В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям"

На формі буде обрис України / Фото: УАФ

В УЄФА стосовно форми збірної України поки що заяв не робили. Однак рішення Європейської футбольної спілки з цього питання, мабуть, і справді може виявитися проросійським.

Нагадаємо, останнім часом подейкують, що УЄФА продалася Росії. Як підтвердження називають той факт, що "Газпром" увійшов до списку офіційних спонсорів Євро-2020.

Також ми писали, що Санкт-Петербург додатково отримав матчі Євро-2020, які мав приймати Дублін. Отже, у Росії відбудуться шість ігор групового етапу і одна зустріч 1/4 фіналу.

Ну а недавно посол УЄФА "спалився". Мовляв, варто Путіну зателефонувати – і трофей Євро-2020 у Росії в кишені. Зоряний французький нападник Трезеге мало не відкритим текстом заявив, що Європейська футбольна спілка перебуває на службі у президента Росії.