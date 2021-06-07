Новая форма сборной Украины: реакция США

Американскому посольству понравилась футбольная форма с Крымом в составе Украины и лозунгами "Слава Украине!" – "Героям Слава!", от которой бомбит россиян

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Посольство США в Украине отреагировало на новую форму сборной Украины, в которой она сыграет сегодня с Кипром, а затем выступит и на Евро.

Украина – Кипр: онлайн-трансляция матча

"Нам нравится новая форма. Слава Украине!" – написало американское посольство у себя в Twitter, добавив хештег #КримЦеУкраїна

На этот твит откликнулось и посольство Великобритании в Украине, отметив: "Нам тоже нравится".

Также посольство США добавило: "Мы знаем, как приятно иметь новый комплект", прикрепив фото формы сборной США на домашнем для нее мундиале 1994 года.

Напомним, на новую форму "сине-желтых" нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы в РФ.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Но не тут-то было.

Как заявили в УЕФА, форма сборной Украины, от которой накануне так бомбило в России, соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко сыграет в ней на Евро.