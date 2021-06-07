Україна проти Росії: УЄФА оголосила вердикт щодо форми з українським Кримом

Форма збірної України, від якої напередодні так бомбило в Росії, відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Андрія Шевченка зіграє в ній на Євро.
Про це заявили в УЄФА.
"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовуваних правилам стосовно екіпірування", – наводить слова пресслужби Європейської футбольної спілки Спорт-Експрес
Нагадаємо, на форму "синьо-жовтих" нанесена карта України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".
Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ.
"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.
Але, як з'ясувалося, він помилявся.
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