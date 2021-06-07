Україна проти Росії: УЄФА оголосила вердикт щодо форми з українським Кримом

Європейська футбольна спілка схвалила нову форму збірної України з українським Кримом і словами "Слава Україні!" – незважаючи на всі протести росіян

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Форма збірної України, від якої напередодні так бомбило в Росії, відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Андрія Шевченка зіграє в ній на Євро.

Про це заявили в УЄФА.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовуваних правилам стосовно екіпірування", – наводить слова пресслужби Європейської футбольної спілки Спорт-Експрес

Нагадаємо, на форму "синьо-жовтих" нанесена карта України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ.

"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

Але, як з'ясувалося, він помилявся.

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На формі буде обрис України / Фото: УАФ

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