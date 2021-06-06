У жодному разі! Шева – про запрошення до збірної психолога

Головний тренер "синьо-жовтих" пообіцяв експериментальний склад на поєдинок з Кіпром, а про запрошення до збірної психолога і слухати не хоче

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

У понеділок, 7 червня, збірна України зіграє останній спаринг перед Євро. О 19:00 в Харкові розпочнеться товариський матч "синьо-жовтих" з Кіпром. Напередодні головний тренер нашої команди Андрій Шевченко розповів про стан травмованих і зробив гостру заяву щодо запрошення до штабу психолога.

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Річ у тім, що останнім часом Шевченко не раз нарікав на слабку реалізацію моментів. У зв'язку з цим і прозвучало запитання до нього: "Може, проблема в психології? Чи не думали взяти на Євро до збірної психолога?"

"У жодному разі! – відрізав Шевченко. – Це не психологія, а більше пов'язано з якістю виконання. Зайвий психолог у команді однозначно не потрібен"

Андрій Шевченко розмовляє з Маліновським і Зінченком / Фото: УАФ

СКЛАД НА КІПР

"Проти Кіпру буде експериментальний склад. Ми намагаємося робити ротацію, давати час тим, хто менше зіграв. У нас є кілька футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти і їм. Нехай це останній матч перед Євро, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи", – каже Шевченко

Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

ТРАВМОВАНІ ВЖЕ В СТРОЮ

"У Соболя була проблема. Але нині з ним все гаразд, він тренується. Все гаразд і в Циганкова", – додав Шева

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