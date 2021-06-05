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Буяльський поза Євро спіймав рибину і зайнявся новим видом спорту

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 червня, 17:38
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Тріщина ступні залишила півзахисника Динамо за бортом збірної України, але не заважає йому активно проводити час в Туреччині на стику Егейського і Середземного морів
Віталій Буяльський і його дружина Аліна
Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Лідер Динамо Віталій Буяльський, який опинився за бортом Євро через тріщину плеснової кістки ступні, набирається сил перед новим сезоном в Туреччині. Травма ноги не заважає 28-річному півзахиснику практикуватися в іншому виді спорту – стрибках у воду.

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Буяльський відпочиває в Туреччині Відео: Instagram

Крім того, на очах у дружини Аліни, вагітної хлопчиком, і 3-річної доньки Злати Віталій Буяльський похвалився своїми рибальськими вміннями. Радості маленької Злати від улову її тата не було меж.

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Відзначимо, що сімейство Буяльських відпочиває на курорті Мармарис. У цій бухті, де зливаються Егейське і Середземне моря, цими днями також можна зустріти Ірину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава і Ірину Калитвинцевих.

Нагадаємо, перед поїздкою до Туреччини Буяльський продовжив контракт з Динамо ще на 4 роки.

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