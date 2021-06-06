Карта і Слава Україні! Стало відомо, що буде на формі нашої збірної на Євро-2020

Футболісти збірної України презентували форму, в якій зіграють на чемпіонаті Європи, головна її особливість – підкреслення єдності країни

На формі буде обрис України / Фото: УАФ

За тиждень до старту збірної України на чемпіонаті Європи вболівальники побачили нову форму національної команди. Її головною особливістю буде підкреслення єдності країни, а також гасло "Слава Україні!".

"Головним атрибутом нової форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на "Слава Україні!" відповідають "Героям слава!", і ці гасла тепер також будуть на формі надихати наших футболістів на нові перемоги", – написав у Facebook глава УАФ Андрій Павелко.

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Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи збірна України зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.