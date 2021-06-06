Скандал через нову форму збірної України: Маркевич гостро відповів Росії

Колишній наставник "синьо-жовтих" порадив росіянам зайнятися своїми допінг-скандалами, а не давати нам поради стосовно контурів кордонів України

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Колишній наставник збірної України, а нині глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував заяви з РФ, зокрема від почесного президента РФС В'ячеслава Колоскова про те, що УЄФА заборонить форму збірної України з українським Кримом і гаслом "Слава Україні!" і не дасть нам виступити в ній на Євро.

"Хотілося б порадити цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором, і без гімну. А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати"

"Я повністю згоден з президентом УАФ Андрієм Павелком, який сказав, представляючи нову форму, що силует України надаватиме сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода", – наводить слова Мирона Mаркевича Meta Ratings

На формі буде обрис України / Фото: УАФ

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До речі, ще три роки тому глава УАФ Андрій Павелко заявляв, що УЄФА офіційно дозволила написати на формі збірної України "Слава Україні!". "Ми отримали згоду", – стверджував Павелко.

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