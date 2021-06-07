Україна – Кіпр: онлайн-трансляція останнього спарингу збірної перед Євро

Усе найцікавіше про товариський матч команди Андрія Шевченка проти кіпріотів у режимі онлайн – відео голів і небезпечних моментів, фото і коментарі

У понеділок, 7 червня, збірна України проводить останній спаринг перед Євро. У Харкові на стадіоні "Металіст" команда Андрія Шевченка приймає Кіпр. Початок – о 19:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього товариського матчу з відео голів та найнебезпечніших моментів, яскравими фото і коментарями. Україна – Кіпр: де дивитися матч

Зазначимо, що Кіпр посідає 97-ме місце в рейтингу ФІФА. Це на одну сходинку вище від Бахрейну, з яким українці два тижні тому на цьому ж стадіоні в Харкові зіграли внічию 1:1.

Нагадаємо, після Бахрейну "синьо-жовті" провели ще один спаринг, обігравши в Дніпрі Північну Ірландію 1:0 завдяки голу Зубкова.

УКРАЇНА – КІПР. ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Проти Кіпру буде експериментальний склад. Ми намагаємося робити ротацію, давати час тим, хто менше зіграв. У нас є низка футболістів, які були травмовані. Подивимося на їхній стан. Якщо вони будуть готові, то дамо зіграти і їм. Нехай це останній матч перед Євро, він не є супертестом, де ми повинні перевірити всіх. Наше завдання – підготувати максимум людей до чемпіонату Європи... У Соболя була проблема. Але зараз з ним усе гаразд, він тренується. Усе гаразд і у Циганкова".

Головний тренер збірної Кіпру Нікос Костеноглу: "Нам належить зіграти з хорошою командою, яка діє дуже технічно і організовано. У суперника завжди є план, як в атаці, так і в обороні. Думаю, що всі ці якості – робота тренерського штабу і головного тренера. Ми прибули в Україну не в оптимальному складі. Плюс наші футболісти тривалий час не мали ігрової практики. Ми знаємо, що нас чекає важкий поєдинок, але те бажання боротьби, яке демонструють наші гравці, дає нам надію на успішний результат".

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Тренування України перед Кіпром

УКРАЇНА – КІПР. ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики називають Україну великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлений коефіцієнт 1.43, на нічию – 4.55, на перемогу Кіпру – 10.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів – така: виграш України – 69%, нічия – 22%, виграш Кіпру – 9%. Найбільш імовірним рахунком матчу називають 2:0 на користь команди Шевченка.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – КІПР

У прямому ефірі матч Україна – Кіпр у понеділок, 7 червня, починаючи з 19:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на платформі OLL.TV. Подивитися гру в повторі можна на каналі "Україна" о 23:00.

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Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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