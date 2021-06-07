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Украина против России: УЕФА огласил вердикт по форме с украинским Крымом

Олег Люлька Олег Люлька
7 июня, 09:29
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Европейский футбольный союз одобрил новую форму сборной Украины с украинским Крымом и словами "Слава Украине!" – несмотря на все протесты россиян
Новая форма сборной Украины
Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Форма сборной Украины, от которой накануне так бомбило в России, соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Андрея Шевченко сыграет в ней на Евро.

Об этом заявили в УЕФА.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – приводит слова пресс-службы Европейского футбольного союза Спорт-Экспресс

Напомним, на форму "сине-желтых" нанесена карта Украины с оккупированным Россией Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" – "Героям слава!".

Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы в РФ.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму сборной Украины", – утверждал накануне почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Но не тут-то было.

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На форме будет очертание Украины
На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

Смотрите, как в спарринге перед Евро Украина обыграла Северную Ирландию

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