У формі, від якої бомбило Росію, збірна України вийде вже сьогодні

Проти кіпріотів команда Андрія Шевченка зіграє в жовтих футболках, на які нанесена карта України з Кримом і гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!"

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

Збірна України в товариському матчі проти Кіпру в понеділок, 7 червня, вперше зіграє у новому комплекті жовтої ігрової форми, представленої напередодні. Трансляція Україна – Кіпр онлайн доступна на нашому сайті.

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Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. При цьому кіпріоти вийдуть на поле харківського стадіону "Металіст" у синьому.

Нагадаємо, на нову форму "синьо-жовтих" нанесена карта України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ.

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"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

Але він помилявся.

Як заявили в УЄФА, форма збірної України, від якої напередодні так бомбило в Росії, відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Шевченка зіграє в ній на Євро.