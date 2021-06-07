У формі, від якої бомбило Росію, збірна України вийде вже сьогодні

Збірна України в товариському матчі проти Кіпру в понеділок, 7 червня, вперше зіграє у новому комплекті жовтої ігрової форми, представленої напередодні. Трансляція Україна – Кіпр онлайн доступна на нашому сайті.
Україна – Кіпр: де дивитися останній матч збірної перед Євро
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. При цьому кіпріоти вийдуть на поле харківського стадіону "Металіст" у синьому.
Нагадаємо, на нову форму "синьо-жовтих" нанесена карта України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".
Це викликало ефект бомби, що розірвалася, в РФ.
"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму збірної України", – стверджував напередодні почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.
Але він помилявся.
Як заявили в УЄФА, форма збірної України, від якої напередодні так бомбило в Росії, відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки, і команда Шевченка зіграє в ній на Євро.