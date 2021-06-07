Україна – Кіпр: о котрій початок і де дивитися останній матч збірної перед Євро

Заключний спаринг команди Андрія Шевченка проти 97-ї збірної світу почнеться о 19:00. Поєдинок у прямому ефірі можна подивитися на ТБ і в інтернеті

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

У понеділок, 7 червня, збірна України зіграє останній товариський матч перед стартом на Євро. Після нічиєї 1:1 з Бахрейном і перемоги 1:0 над Північною Ірландією команда Андрія Шевченка в Харкові прийме національну команду Кіпру, 97-у збірну в рейтингу ФІФА. Початок поєдинку на стадіоні "Металіст" – о 19:00. Онлайн Україна – Кіпр доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – КІПР

У прямому ефірі матч Україна – Кіпр 7 червня, починаючи з 19:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на платформі OLL.TV. Подивитися гру в повторі можна на каналі "Україна" о 23:00.

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УКРАЇНА – КІПР. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики називають Україну великим фаворитом матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.43, на нічию – 4.55, на перемогу Кіпру – 10.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів – така: виграш України – 69%, нічия – 22%, виграш Кіпру – 9%. Найбільш вірогідним рахунком матчу називають 2:0 на користь команди Шевченка.

Відзначимо, що Андрій Шевченко в матчі з Кіпром пообіцяв експериментальний склад.

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Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня в Амстердамі), а також з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня) – в Бухаресті. До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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