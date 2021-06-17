17 червня 45+1’
Україна 2
Північна Македонія 0
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Нідерланди – Австрія: де і коли дивитися матч Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
17 червня, 15:11
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Поєдинок суперників України у фінальній частині чемпіонату Європи відбудеться в Амстердамі у четвер, 17 червня. Початок – о 22:00. Гру покажуть на ТБ і в інтернеті
Збірна Нідерландів з футболу
Збірна Нідерландів з футболу / Фото: Reuters

У четвер, 17 червня, в Амстердамі грають суперники збірної України на Євро-2020 – Нідерланди прийматимуть Австрію. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Нідерланди – Австрія доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ

У прямому ефірі матч Нідерланди – Австрія в четвер, 17 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Депай vs Алаба, Нідерланди vs Австрія
Депай vs Алаба, Нідерланди vs Австрія / Фото: Getty Images, Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають Нідерланди великим фаворитом матчу. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.71, на нічию – 4.00, на перемогу Австрії – 5.20. Найбільш вірогідним рахунком називають 1:0 на користь голландців.

Україні вигідна перемога голландців над Австрією. Прогноз коментатора на матч Євро-2020

ВАЖЛИВА СТАТИСТИКА

Нідерландці виграли всі шість попередніх матчів з австрійцями, забивши в них 18 голів, тобто в середньому – по три голи за гру.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Загальна вартість складів суперників становить майже мільярд євро. При цьому один гравець Нідерландів, в середньому, удвічі дорожчий за одного футболіста Австрії.

Нагадаємо, в першому турі Євро-2020 Нідерланди обіграли Україну 3:2.

З перемоги стартувала на Євро і Австрія, яка здолала Північну Македонію 3:1.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:0 (45+1’)
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19:00
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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