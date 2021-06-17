Нідерланди – Австрія: де і коли дивитися матч Євро-2020

Поєдинок суперників України у фінальній частині чемпіонату Європи відбудеться в Амстердамі у четвер, 17 червня. Початок – о 22:00. Гру покажуть на ТБ і в інтернеті

Збірна Нідерландів з футболу / Фото: Reuters

У четвер, 17 червня, в Амстердамі грають суперники збірної України на Євро-2020 – Нідерланди прийматимуть Австрію. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Нідерланди – Австрія доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ

У прямому ефірі матч Нідерланди – Австрія в четвер, 17 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Депай vs Алаба, Нідерланди vs Австрія / Фото: Getty Images, Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають Нідерланди великим фаворитом матчу. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.71, на нічию – 4.00, на перемогу Австрії – 5.20. Найбільш вірогідним рахунком називають 1:0 на користь голландців.

Україні вигідна перемога голландців над Австрією. Прогноз коментатора на матч Євро-2020

ВАЖЛИВА СТАТИСТИКА

Нідерландці виграли всі шість попередніх матчів з австрійцями, забивши в них 18 голів, тобто в середньому – по три голи за гру.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Загальна вартість складів суперників становить майже мільярд євро. При цьому один гравець Нідерландів, в середньому, удвічі дорожчий за одного футболіста Австрії.

Нагадаємо, в першому турі Євро-2020 Нідерланди обіграли Україну 3:2.

З перемоги стартувала на Євро і Австрія, яка здолала Північну Македонію 3:1.