Нідерланди – Австрія: де і коли дивитися матч Євро-2020

У четвер, 17 червня, в Амстердамі грають суперники збірної України на Євро-2020 – Нідерланди прийматимуть Австрію. Початок – о 22:00 за київським часом. Онлайн Нідерланди – Австрія доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ
У прямому ефірі матч Нідерланди – Австрія в четвер, 17 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналітики FAVBET вважають Нідерланди великим фаворитом матчу. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.71, на нічию – 4.00, на перемогу Австрії – 5.20. Найбільш вірогідним рахунком називають 1:0 на користь голландців.
Україні вигідна перемога голландців над Австрією. Прогноз коментатора на матч Євро-2020
ВАЖЛИВА СТАТИСТИКА
Нідерландці виграли всі шість попередніх матчів з австрійцями, забивши в них 18 голів, тобто в середньому – по три голи за гру.
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
Загальна вартість складів суперників становить майже мільярд євро. При цьому один гравець Нідерландів, в середньому, удвічі дорожчий за одного футболіста Австрії.
Нагадаємо, в першому турі Євро-2020 Нідерланди обіграли Україну 3:2.
З перемоги стартувала на Євро і Австрія, яка здолала Північну Македонію 3:1.