17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Склад України на матч з Північною Македонією на Євро-2020: є зміни

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 червня, 14:57
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Андрій Шевченко вирішив випустити з перших хвилин не тільки Миколу Шапаренка, але й Тараса Степаненка. Вінгер Віктор Циганков залишився в запасі
Збірна України на тренуванні
Збірна України на тренуванні / Фото: Reuters

Другий матч українських футболістів на чемпіонаті Європи може стати визначальним у світлі їх перспектив. Ми ведемо онлайн-трансляцію Україна – Північна Македонія. Більш, ніж за годину, стали відомі стартові склади опонентів.

Наш тренерський штаб подав таку заявку: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Малиновський – Яремчук.

Дізнайтеся, де і коли дивитися матч Україна – Північна Македонія.

Як бачимо, в порівняно з першою зустріччю відбулося дві зміни. Поява динамівця Миколи Шапаренка замість травмованого Олександра Зубкова читалася. Адже і Марлос у зустрічі з Нідерландами особливо не вразив. А ось у середині поля відбулася заміна опорного півзахисника: замість динамівця Сергій Сидорчука грає "гірник" Тарас Степаненко.

На нашому сайті – стрім матчу Україна – Північна Македонія. Дивимося матч Євро-2020 разом.

У нашого суперника по дуелі в Бухаресті відбулася одна заміна в стартовому складі в порівнянні з грою проти Австрії. У півзахисті Александар Трайковські поступився місцем Стефану Спіровські.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
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