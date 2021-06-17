Склад України на матч з Північною Македонією на Євро-2020: є зміни

Андрій Шевченко вирішив випустити з перших хвилин не тільки Миколу Шапаренка, але й Тараса Степаненка. Вінгер Віктор Циганков залишився в запасі

Збірна України на тренуванні / Фото: Reuters

Другий матч українських футболістів на чемпіонаті Європи може стати визначальним у світлі їх перспектив. Ми ведемо онлайн-трансляцію Україна – Північна Македонія. Більш, ніж за годину, стали відомі стартові склади опонентів.

Наш тренерський штаб подав таку заявку: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Малиновський – Яремчук.

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Як бачимо, в порівняно з першою зустріччю відбулося дві зміни. Поява динамівця Миколи Шапаренка замість травмованого Олександра Зубкова читалася. Адже і Марлос у зустрічі з Нідерландами особливо не вразив. А ось у середині поля відбулася заміна опорного півзахисника: замість динамівця Сергій Сидорчука грає "гірник" Тарас Степаненко.

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У нашого суперника по дуелі в Бухаресті відбулася одна заміна в стартовому складі в порівнянні з грою проти Австрії. У півзахисті Александар Трайковські поступився місцем Стефану Спіровські.