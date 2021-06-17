Україна вигідна перемога голандців над Австрією. Прогноз коментатора на матч Євро-2020

Анонс і ставка від футбольного коментатора Кирила Круторогова на матч групи С чемпіонату Європи

Нідерланди - Австрія. Прогноз на матч другого туру Євро-2020 від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Нідерланди проти Австрії – поєдинок наших суперників і конкурентів за вихід з групи. Матч розпочнеться о 22:00, а в очікуванні гри пропонуємо прогноз футбольного коментатора Кирила Круторогова. Він не здивується нічиєї в сьогоднішньому поєдинку.

НІДЕРЛАНДИ – АВСТРІЯ

17 червня, четвер, о 22:00, телеканал "Україна"

З огляду на те, що у обох команд по одній перемозі – у голландців над нашою головною командою (3:2), а у австрійців над Північною Македонією (3:1), нам, ймовірно, краще, щоб вони не розписали нічию.

Причому, думається, що перемога "ораньє" нам більш вигідна, тому що в разі нашого успіху з балканцями, в заключному турі в зустрічі з австрійцями ми з ними розіграємо більш високу позицію в очній битві.

Якщо Франк де Бур і піде на ротацію, то явно тільки на точкову. Можливо, в стартовому складі вийде Вейндал замість ван Аанхольта, можливо також поява в основі центрбека Натана Аке замість когось із колег по амплуа, наприклад, замість юного Тімбера.

Тренер збірної Австрії Франко Фода в цей раз цілком може задіяти з перших хвилин Марко Арнаутовича, який забив македонцям, а на Каладжіча покластися як на джокера. Та й досвід Арнаутовича в такому матчі команді не завадить. Цікаво, чи побачимо ми в старті Міхаеля Грегоріша, який також забив у минулому матчі після виходу на заміну.

Голландці перемагали австрійців в шести останніх матчах. Сумарно на їхньому рахунку вісім перемог при чотирьох нічиїх і шести вікторіях збірної Австрії. Правда, остання трапилася в травні 1990 року.

ПРОГНОЗ. Не надто здивуюся, якщо наші конкуренти розпишуть нічию. Хоча фаворитом бачу все ж голландців. Схиляюся до варіанту з їх непростою перемогою – 2:1.

Котирування FAVBET:

нічия – коефіцієнт 4.00

перемога Нідерландів – коефіцієнт 1.72

перемога Нідерландів з рахунком 2:1 – коефіцієнт 7.50

Нагадаємо, що о 16:00 стартує трансляція матчу Україна – Північна Македонія.