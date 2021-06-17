17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Нидерланды – Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
17 июня, 15:11
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Поединок соперников Украины по финальной части чемпионата Европы состоится в Амстердаме в четверг, 17 июня. Начало – в 22:00. Игру покажут на ТВ и в интернете
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

В четверг, 17 июня, в Амстердаме играют соперники сборной Украины по Евро-2020 – Нидерланды принимают Австрию. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Нидерланды – Австрия доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

В прямом эфире матч Нидерланды – Австрия в четверг, 17 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Депай vs Алаба, Нидерланды vs Австрия
Депай vs Алаба, Нидерланды vs Австрия / Фото: Getty Images, Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают Нидерланды большим фаворитом матча. На их победу установлен коэффициент 1.71, на ничью – 4.00, на победу Австрии – 5.20. Наиболее вероятным счетом называют 1:0 в пользу голландцев.

Украине выгодна победа голландцев над Австрией. Прогноз комментатора на матч Евро-2020

КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА

Нидерландцы выиграли все шесть предыдущих матчей с австрийцами, забив в них 18 голов, то есть в среднем – по три гола за игру.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Общая стоимость составов соперников составляет почти миллиард евро. При этом один игрок Нидерландов, в среднем, вдвое дороже одного футболиста Австрии.

Напомним, в первом туре Евро-2020 Нидерланды обыграли Украину 3:2.

С победы стартовала на Евро и Австрия, одолевшая Северную Македонию 3:1.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Австрия Австрия Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Нидерланды Нидерланды Нид
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Украина Украина Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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