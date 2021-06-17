Розклад матчів Євро-2020 на 17 червня: чекаємо перемоги від України

У четвер, 17 червня, відбудуться чергові матчі групового етапу Євро-2020. Сьогодні другий матч на турнірі проведе команда Андрія Шевченка. Також для нас буде важливий результат поєдинку прямих конкурентів з групи C, які вийдуть на поле о 22:00.
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Розклад матчів Євро-2020 17 червня:
16:00 Україна – Північна Македонія
Бухарест, Національний стадіон
Букмекери: 1.73 – 3.70 – 5.60
Онлайн
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Стрім
19:00 Данія – Бельгія
Копенгаген, "Паркен Стедіум"
Букмекери: 4.35 – 3.25 – 2.04
Онлайн
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22:00 Нідерланди – Австрія
Амстердам, "Йоган Кройф Арена"
Букмекери: 1.62 – 4.25 – 5.60
Онлайн
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