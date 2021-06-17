17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Розклад матчів Євро-2020 на 17 червня: чекаємо перемоги від України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 15:00
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Список трансляцій всіх матчів чемпіонату Європи 17 червня. Сьогодні пройдуть три матчі – зібрали в один матеріал посилання на онлайни, де дивитися і котирування букмекерів
Вболівальники готові до другого матчу збірної України на Євро-2020
Вболівальники готові до другого матчу збірної України на Євро-2020 / Фото: REUTERS

У четвер, 17 червня, відбудуться чергові матчі групового етапу Євро-2020. Сьогодні другий матч на турнірі проведе команда Андрія Шевченка. Також для нас буде важливий результат поєдинку прямих конкурентів з групи C, які вийдуть на поле о 22:00.

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Розклад матчів Євро-2020 17 червня:

16:00 Україна – Північна Македонія
Бухарест, Національний стадіон
Букмекери: 1.73 – 3.70 – 5.60
Онлайн
Де дивитись
Стрім

19:00 Данія – Бельгія
Копенгаген, "Паркен Стедіум"
Букмекери: 4.35 – 3.25 – 2.04
Онлайн
Де дивитись

22:00 Нідерланди – Австрія
Амстердам, "Йоган Кройф Арена"
Букмекери: 1.62 – 4.25 – 5.60
Онлайн
Де дивитись

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Бельгія Бельгія Бел
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Росія Росія Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П
3
Фінляндія Фінляндія Фін
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Данія Данія Дан
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Австрія Австрія Авс
1
1
0
0
3
1
2
3
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Нідерланди Нідерланди Нід
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Україна Україна Укр
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
1
0
0
1
1
3
-2
0
Забиті 1
Пропущені 3
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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19:00
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22:00
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