18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Англія – Шотландія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
18 червня, 16:30
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Коментатор Кирило Круторогов очікує, що в сьогоднішньому британському дербі на чемпіонаті Європи з футболу перемогу відсвяткує збірна Англії
Футболісти збірної Англії
Футболісти збірної Англії / Фото: Reuters

У п'ятницю, 18 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться матч другого туру Євро-2020 в групі D – Англія – Шотландія. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Англія – Шотландія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на британське дербі від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ – ШОТЛАНДІЯ

Британське дербі зазвичай видається принциповим і напруженим. Англійці – явні фаворити поєдинку, хоча в грі з хорватами вони зовсім не вразили. Складно припустити, які європейські збірні зустрічалися між собою так часто, як ці. 48 перемог "трьох левів", 41 – шотландців і 25 нічиїх. Правда, востаннє Шотландія обігрувала своїх сусідів аж в 1999 році, і з тих пір в чотирьох зустрічах була одна нічия.

У команди Гарета Саутгейта актуальна серія з семи перемог поспіль, в яких вони пропустили лише один гол. Три останні поєдинки – як під копірку – 1:0.

Гарі Макгвайр відновився після травми і вже готовий вийти в стартовому складі. На "Вемблі" господарі ніколи не програвали в матчах великих міжнародних турнірів – вісім перемог за трьох нічиїх.

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Шотландія стартувала на Євро з поразки від чехів 0:2. Справила непогане враження, намагалася бути гострою, але Патрік Шик вистрілив дублем і поховав усі надії суперника. Ця поразка стала першою для шотландців у шести матчах і першою за цей період без забитого гола.

Легко англійцям точно не буде. На полі будуть футболісти, абсолютна більшість з яких грає в АПЛ або Чемпіоншипі. Очікую перемоги "трьох левів" 1:0, 2:0 або 2:1.

Називають Англію фаворитами поєдинку і аналітики FAVBET. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.31, на нічию – 5.70, на перемогу Шотландії – 11.00. Найбільш вірогідним у букмекерів називається рахунок 2:0 на користь Англії.

Дивіться, як на старті Євро Шотландія програла Чехії 0:2

Дивіться, як Англія обіграла раніше хорватів 1:0

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
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Субота, 19 червня
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