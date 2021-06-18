Англія – Шотландія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Коментатор Кирило Круторогов очікує, що в сьогоднішньому британському дербі на чемпіонаті Європи з футболу перемогу відсвяткує збірна Англії

Футболісти збірної Англії / Фото: Reuters

У п'ятницю, 18 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться матч другого туру Євро-2020 в групі D – Англія – Шотландія. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Англія – Шотландія доступний на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на британське дербі від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ – ШОТЛАНДІЯ

Британське дербі зазвичай видається принциповим і напруженим. Англійці – явні фаворити поєдинку, хоча в грі з хорватами вони зовсім не вразили. Складно припустити, які європейські збірні зустрічалися між собою так часто, як ці. 48 перемог "трьох левів", 41 – шотландців і 25 нічиїх. Правда, востаннє Шотландія обігрувала своїх сусідів аж в 1999 році, і з тих пір в чотирьох зустрічах була одна нічия.

У команди Гарета Саутгейта актуальна серія з семи перемог поспіль, в яких вони пропустили лише один гол. Три останні поєдинки – як під копірку – 1:0.

Гарі Макгвайр відновився після травми і вже готовий вийти в стартовому складі. На "Вемблі" господарі ніколи не програвали в матчах великих міжнародних турнірів – вісім перемог за трьох нічиїх.

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Шотландія стартувала на Євро з поразки від чехів 0:2. Справила непогане враження, намагалася бути гострою, але Патрік Шик вистрілив дублем і поховав усі надії суперника. Ця поразка стала першою для шотландців у шести матчах і першою за цей період без забитого гола.

Легко англійцям точно не буде. На полі будуть футболісти, абсолютна більшість з яких грає в АПЛ або Чемпіоншипі. Очікую перемоги "трьох левів" 1:0, 2:0 або 2:1.

Називають Англію фаворитами поєдинку і аналітики FAVBET. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.31, на нічию – 5.70, на перемогу Шотландії – 11.00. Найбільш вірогідним у букмекерів називається рахунок 2:0 на користь Англії.

Дивіться, як на старті Євро Шотландія програла Чехії 0:2

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