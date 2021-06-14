Чехія засмутила Шотландію на старті Євро-2020 з фантастичним голом Шика

Шотландія почала Євро-2020 з домашньої поразки від Чехії. Два м'ячі забив форвард Патрік Шик, відзначившись ударом з центру поля

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Збірна Чехії почала виступ на Євро-2020 перемогою над Шотландією. Героєм зустрічі став нападник Патрік Шик, який оформив дубль, а другий його м'яч і зовсім може претендувати на найкрасивіший на турнірі.

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Перша половина гри пройшла за незначної переваги шотландців, але небезпечних моментів було не дуже багато – господарі поля всього один раз пробили в площину воріт. Чехія завдала всього два удари в створ, з єдиною різницею, що один з них виявився результативним – на 42-й хвилині Патрік Шик відгукнувся на навіс з правого флангу і головою пробив точно в кут.

Після перерви шотландці насіли на чужі ворота, але дуже швидко отримали другий м'яч у свої ворота. Гол вийшов трохи випадковим, але від цього не став менш красивим, адже таке побачиш не щодня. Шик підхопив м'яч в центрі поля і відразу ж пробив по воротах. Голкіпер шотландців Девід Маршалл далеко вийшов з воріт і не встиг повернутися в рамку.

Цей гол трохи надломив Шотландію. Господарі поля продовжували атаки, але вже, напевно, і самі не вірили, що зможуть відігратися. А чехи навіть були близькі до третього м'яча, але і таким рахунком були задоволені після фінального свистка.

Шотландія – Чехія – 0:2

Голи: Шик (42, 52)

Шотландія: Маршалл, Робертсон, Гендрі (Макгрегор, 67), Купер, О'Доннелл (Форрест, 79), Макгінн, Армстронг (Фрейзер, 67), Крісті (Адамс, 46), Мактоміні, Генлі, Дайкс (Нисбет, 79).

Чехія: Вацлік, Калас, Цоуфал, Боржил, Челюстка, Даріда (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Соучек, Масопуст (Видра, 72), Крал (Голешов, 67), Шик (Крменчік, 87).

У наступному матчі Чехія 18 червня зустрінеться з Хорватією, а Шотландія в цей же день зіграє з Англією.