Хорватія – Чехія: прогноз коментатора на матч Євро-2020 в Глазго

Коментатор Кирило Круторогов вважає, що в сьогоднішньому матчі чемпіонату Європи в Шотландії віце-чемпіонам світу хорватам доведеться здивувати, щоб обіграти чехів

Збірна Чехії після перемоги в першому матчі / Фото: Reuters

18 червня в Глазго збірні Хорватії та Чехії проведуть між собою другий поєдинок на Євро-2020. Зустріч групи D почнеться в Шотландії о 19:00. Хорватія – Чехія онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео.

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Хорвати не дали особливо розігнатися одному з фаворитів турніру – збірної Англії, але все ж мінімально програли (0:1). Тепер їм необхідно думати про набір очок. А для цього важливо забивати, з чим у них останнім часом є очевидні проблеми. У десяти попередніх іграх вони перемогли лише двічі – Кіпр і Мальту, програвши шість разів, в трьох матчах не забили жодного гола, ще в трьох – не більш одного.

Вибір гравців в атаку Хорватії невеликий – відносно стабільний Крамаріч і зовсім нестабільні інші. Для оборони у них досить непоганий кадровий потенціал, але не для завершення. Очікується, що в порівнянні зі стартовим поєдинком, Златко Даліч проведе зміни і в тактичній побудові, і по кадрам. Ймовірно, на поле будуть два форварда – Крамаріч і Петкович, або ж Крамаріч і Перішич.

/ Фото: Reuters

Чехія приємно здивувала, впевнено обігравши Шотландію на їх рідному стадіоні (2:0). Фантастичний матч видав Патрік Шик. У чехів відбулася зміна в заявці – замість травмованого воротаря Іржі Павленки в розташування команди прибув Томаш Коубек.

Хорвати номінальні фаворити, але збірна Чехії змусила себе поважати. Думаю, вони не програють, схиляюся до нічиєї 1:1, або ж мінімальній перемозі хорватів 1:0, 2:1, але для цього здивувати тепер повинні вони.

Збірна Хорватії готується до матчу / Фото: Reuters

У свою чергу аналітики FAVBET вважають Хорватію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 2.38 на нічию – 3.20, на перемогу Чехії – 3.35. Найпопулярніші рахунки – нічия 1:1 і перемога "картатих" 1:0 – 6.00.

Дивіться огляд матчу Хорватії та Англії