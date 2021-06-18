18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Хорватія – Чехія: прогноз коментатора на матч Євро-2020 в Глазго

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 15:57
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Коментатор Кирило Круторогов вважає, що в сьогоднішньому матчі чемпіонату Європи в Шотландії віце-чемпіонам світу хорватам доведеться здивувати, щоб обіграти чехів
Збірна Чехії після перемоги в першому матчі
Збірна Чехії після перемоги в першому матчі / Фото: Reuters

18 червня в Глазго збірні Хорватії та Чехії проведуть між собою другий поєдинок на Євро-2020. Зустріч групи D почнеться в Шотландії о 19:00. Хорватія – Чехія онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео.

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Хорвати не дали особливо розігнатися одному з фаворитів турніру – збірної Англії, але все ж мінімально програли (0:1). Тепер їм необхідно думати про набір очок. А для цього важливо забивати, з чим у них останнім часом є очевидні проблеми. У десяти попередніх іграх вони перемогли лише двічі – Кіпр і Мальту, програвши шість разів, в трьох матчах не забили жодного гола, ще в трьох – не більш одного.

Вибір гравців в атаку Хорватії невеликий – відносно стабільний Крамаріч і зовсім нестабільні інші. Для оборони у них досить непоганий кадровий потенціал, але не для завершення. Очікується, що в порівнянні зі стартовим поєдинком, Златко Даліч проведе зміни і в тактичній побудові, і по кадрам. Ймовірно, на поле будуть два форварда – Крамаріч і Петкович, або ж Крамаріч і Перішич.

/ Фото: Reuters

Чехія приємно здивувала, впевнено обігравши Шотландію на їх рідному стадіоні (2:0). Фантастичний матч видав Патрік Шик. У чехів відбулася зміна в заявці – замість травмованого воротаря Іржі Павленки в розташування команди прибув Томаш Коубек.

Хорвати номінальні фаворити, але збірна Чехії змусила себе поважати. Думаю, вони не програють, схиляюся до нічиєї 1:1, або ж мінімальній перемозі хорватів 1:0, 2:1, але для цього здивувати тепер повинні вони.

Збірна Хорватії готується до матчу
Збірна Хорватії готується до матчу / Фото: Reuters

У свою чергу аналітики FAVBET вважають Хорватію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу команди Златко Даліча – 2.38 на нічию – 3.20, на перемогу Чехії – 3.35. Найпопулярніші рахунки – нічия 1:1 і перемога "картатих" 1:0 – 6.00.

Дивіться огляд матчу Хорватії та Англії

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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Субота, 19 червня
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19:00
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