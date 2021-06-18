Швеція – Словаччина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

У п'ятничному поєдинку групи Е Кирило Круторогов очікує невеликої кількості голів, оскільки обидві команди будуть націлені на те, щоб, перш за все, не пропустити

Футболісти збірної Швеції / Фото: Reuters

У першому матчі п'ятниці, 18 червня, на Євро-2020 грають Швеція і Словаччина. Початок поєдинку в Санкт-Петербурзі – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Швеція – Словаччина доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Швеція – Словаччина: де дивитися матч Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА

Шведи відстояли нульову нічию з Іспанією, велику частину часу не зустрічаючись з м'ячем, а наступні суперники будуть простішими і складнішими одночасно. Простішими, тому що це не топові збірні, складнішими – бо шведи теж не гранди, і битви з конкурентами очікуються абсолютно безкомпромісними. Скандинави не програють шість матчів поспіль, перервавши п'ятиматчеву переможну серію. А на чемпіонатах Європи вони не перемагають чотири гри поспіль.

Збірна Словаччини і зовсім подарувала сенсацію, обігравши поляків 2:1, і є лідером групи, завдяки автоголу Щенсного і результативному удару Шкріняра. Отже, команда Тарковича довела свою безпрограшну серію до шести поєдинків. Ще одне очко, і головний аутсайдер групи гарантує собі вихід до плей-оф.

Очевидно, що це буде гра, в якій головною метою обох команд буде не пропустити. Точно очікую ТМ 2,5, нульову або мінімальну нічию 1:1, або ж перемогу однієї з команд з рахунком 1:0. Не здивуюся, якщо швед Александер Ісак таки відзначиться забитим голом, він міг це зробити і в зустрічі з іспанцями.

Ісак vs Гамшик, Швеція vs Словаччина / Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.35, на перемогу Словаччини – 4.70. Найбільш вірогідним рахунком називається виграш шведів 1:0.

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