18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Швеція – Словаччина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
18 червня, 15:08
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У п'ятничному поєдинку групи Е Кирило Круторогов очікує невеликої кількості голів, оскільки обидві команди будуть націлені на те, щоб, перш за все, не пропустити
Футболісти збірної Швеції
Футболісти збірної Швеції / Фото: Reuters

У першому матчі п'ятниці, 18 червня, на Євро-2020 грають Швеція і Словаччина. Початок поєдинку в Санкт-Петербурзі – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Швеція – Словаччина доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Швеція – Словаччина: де дивитися матч Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦІЯ – СЛОВАЧЧИНА

Шведи відстояли нульову нічию з Іспанією, велику частину часу не зустрічаючись з м'ячем, а наступні суперники будуть простішими і складнішими одночасно. Простішими, тому що це не топові збірні, складнішими – бо шведи теж не гранди, і битви з конкурентами очікуються абсолютно безкомпромісними. Скандинави не програють шість матчів поспіль, перервавши п'ятиматчеву переможну серію. А на чемпіонатах Європи вони не перемагають чотири гри поспіль.

Збірна Словаччини і зовсім подарувала сенсацію, обігравши поляків 2:1, і є лідером групи, завдяки автоголу Щенсного і результативному удару Шкріняра. Отже, команда Тарковича довела свою безпрограшну серію до шести поєдинків. Ще одне очко, і головний аутсайдер групи гарантує собі вихід до плей-оф.

Очевидно, що це буде гра, в якій головною метою обох команд буде не пропустити. Точно очікую ТМ 2,5, нульову або мінімальну нічию 1:1, або ж перемогу однієї з команд з рахунком 1:0. Не здивуюся, якщо швед Александер Ісак таки відзначиться забитим голом, він міг це зробити і в зустрічі з іспанцями.

Ісак vs Гамшик, Швеція vs Словаччина
Ісак vs Гамшик, Швеція vs Словаччина / Фото: Reuters

Тим часом аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Швецію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.35, на перемогу Словаччини – 4.70. Найбільш вірогідним рахунком називається виграш шведів 1:0.

Дивіться, як у першому турі Євро Швеція зіграла 1:1 з Іспанією

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
16:00
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Субота, 19 червня
16:00
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19:00
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