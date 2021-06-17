17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Данія – Бельгія: прогноз і котирування на матч

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
17 червня, 14:12
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Кирило Круторогов впевнений в перемозі бельгійців над деморалізованими датчанами, що втратили в матчі з фінами і Еріксена, і очки
Прогноз на матч другого туру Євро-2020 Данія - Бельгія від футбольного коментатора Кирила Круторогова
Прогноз на матч другого туру Євро-2020 Данія - Бельгія від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Сьогодні о 19:00 на Євро відбудеться матч другого туру групового етапу Данія – Бельгія. Свій прогноз на гру дав відомий футбольний коментатор Кирило Круторогов. Він упевнений в перемозі бельгійців.

ДАНІЯ – БЕЛЬГІЯ
17 червня, четвер, о 19:00, канал "Футбол 1"
Данія – Бельгія дивитися онлайн трансляцію з відео голів та фото

Деморалізовані данці після втрати Крістіана Еріксена і поразки від Фінляндії постараються повернутися в гру, хоча суперник їх чекає дуже сильний.

Звичайно, головне питання – як Каспер Хьюмланд вирішить проблему з втратою Еріксена з точки зору тактики і кадрів. Випустить Йенсена, як це зробив в тому нещасливому матчі, коли Крістіан прямо на полі пережив зупинку серця, або ж ми побачимо на полі двох нападників з високим Андреасом Корнеліусом, який буде чіплятися за верхові м'ячі, що менш ймовірно.

Бельгійці в першому турі розбили збірну Росії (3:0), завдяки дублю Лукаку і голу Меньє, а тепер можуть стати ще сильнішими, адже до повернення готовий Кевін Де Брюйне, який вже кілька днів працював в основній групі. Правда, чемпіонат Європи закінчився для Тімоті Кастаньо, у якого діагностували перелом лицьових кісток.

Цікаво, що в історії протистоянь цих команд встановлений паритет – по шість перемог кожної і три нічиї. Але в двох останніх зустрічах в Лізі націй восени минулого року перемогли "червоні дияволи".

ПРОГНОЗ. Скандинавам буде дуже складно. Все ще емоційно, без Еріксена, та й з цим суперником. Думаю, Бельгія знову переможе, швидше за все, без пропущеного гола, але досить впевнено – 2:0 або 3:1.

Котирування FAVBET:

  • перемога Бельгії – коефіцієнт 2.00
  • перемога Бельгії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 6.90
  • перемога Бельгії з рахунком 3:1 – коефіцієнт 16.00

Нагадаємо, що о 16:00 стартує трансляція матчу Україна – Північна Македонія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
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Пʼятниця, 18 червня
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