Данія – Бельгія: прогноз і котирування на матч

Кирило Круторогов впевнений в перемозі бельгійців над деморалізованими датчанами, що втратили в матчі з фінами і Еріксена, і очки

Прогноз на матч другого туру Євро-2020 Данія - Бельгія від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Сьогодні о 19:00 на Євро відбудеться матч другого туру групового етапу Данія – Бельгія. Свій прогноз на гру дав відомий футбольний коментатор Кирило Круторогов. Він упевнений в перемозі бельгійців.

ДАНІЯ – БЕЛЬГІЯ

17 червня, четвер, о 19:00, канал "Футбол 1"

Данія – Бельгія дивитися онлайн трансляцію з відео голів та фото

Деморалізовані данці після втрати Крістіана Еріксена і поразки від Фінляндії постараються повернутися в гру, хоча суперник їх чекає дуже сильний.

Звичайно, головне питання – як Каспер Хьюмланд вирішить проблему з втратою Еріксена з точки зору тактики і кадрів. Випустить Йенсена, як це зробив в тому нещасливому матчі, коли Крістіан прямо на полі пережив зупинку серця, або ж ми побачимо на полі двох нападників з високим Андреасом Корнеліусом, який буде чіплятися за верхові м'ячі, що менш ймовірно.

Бельгійці в першому турі розбили збірну Росії (3:0), завдяки дублю Лукаку і голу Меньє, а тепер можуть стати ще сильнішими, адже до повернення готовий Кевін Де Брюйне, який вже кілька днів працював в основній групі. Правда, чемпіонат Європи закінчився для Тімоті Кастаньо, у якого діагностували перелом лицьових кісток.

Цікаво, що в історії протистоянь цих команд встановлений паритет – по шість перемог кожної і три нічиї. Але в двох останніх зустрічах в Лізі націй восени минулого року перемогли "червоні дияволи".

ПРОГНОЗ. Скандинавам буде дуже складно. Все ще емоційно, без Еріксена, та й з цим суперником. Думаю, Бельгія знову переможе, швидше за все, без пропущеного гола, але досить впевнено – 2:0 або 3:1.

Котирування FAVBET:

перемога Бельгії – коефіцієнт 2.00

перемога Бельгії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 6.90

перемога Бельгії з рахунком 3:1 – коефіцієнт 16.00

Нагадаємо, що о 16:00 стартує трансляція матчу Україна – Північна Македонія.