18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Англия

22:00

Шотландия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 16:58
Копировать ссылку
Следите в онлайн-режиме за ходом поединка группы D между двумя британскими сборными в Лондоне на Уэмбли. Англичане буквально в шаге от 1/8 финала

Сегодня в Лондоне на легендарном "Уэмбли" пройдет самое старое футбольное дерби – Англия против Шотландии на Евро-2020. Исторически это очень принципиальное противостояние, которое начнется в 22:00. Наш сайт проведет интересную онлайн-трансляцию матча с комментариями всех важных событий матча, яркими фото и видео.

АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Реклама

Турнирные расклады

Географические соседи последний раз встречались на Евро 25 лет назад, когда в 1996 году магия Пола Гаскойна помогла Англии одержать яркую победу – 2:0. А "Три льва" второй раз в истории добрались до 1/2 финала. И дальше пока никогда не проходили.

Англичане после победы над Хорватией 1:0 в 1-м туре выглядят фаворитами группы D и могут сегодня выйти в плей-офф, но в старейшем международном дерби в истории футбола шотландцы обязательно покажут зубы.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Англия Англия Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Хорватия Хорватия Хор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шотландия Шотландия Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

У сборной Шотландии были шансы избежать поражения (0:2) в предыдущем матче против Чехии. И теперь, по словам полузащитника Джона Макгинна, им просто нужно прибавить в реализации.

Тем более подопечным Стива Кларка очень нужны очки, чтобы впервые в истории выйти из группы на ЧЕ. Но у Англии за спиной семь побед подряд и возвращение после травмы Гарри Магуайра. Так что это может быть настоящая рубка.

Ориентировочные составы

  • Англия: Пикфорд; Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу; Филлипс, Райс , Маунт; Фоден Кейн, Стерлинг
  • Шотландия: Маршалл; Хендри, Хенли, Тирни; Форрест, Мактоминей, Макгинн, Макгрегор, Робертсон; Армстронг; Адамс

Последние 10 матчей команд

История личных встреч

Последний раз соседи играли еще в одной отборочной группе к ЧМ-2018. И здесь на счету англичан была победа 3:0 и ничья 2:2.

Что говорили перед матчем

Главный тренер Англии Гарет Саутгейт: "У нас та команда, которая даже если оказывается в положении проигрывающего, находит возможность, чтобы в итоге победить или хотя бы добиться ничьей. В последние три-четыре года такого было немало. Понятно, что любой соперник может создать моменты и забить в твои ворота. Так что мы готовы к любому сценарию"

Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley
Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley

Главный тренер Шотландии Стив Кларк: "Постараемся начать без раскачки. Так же стремительно, как и англичане. Постараемся завладеть инициативой как можно раньше, больше играть с мячом. Если нам удастся бодрый старт, то будет хорошо"

Где смотреть матч

В прямом эфире поединок в Лондоне, начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

Что думают букмекеры

Аналитики FAVBET считают Англию бесспорным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Трех львов" – 1.32 на ничью – 5.70, на победу Шотландии – 10.50. Самый популярный счет – 2:0 – 6.00.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять