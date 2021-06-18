Англія – Шотландія: онлайн-трансляція найстарішого дербі на Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку групи D між двома британськими збірними в Лондоні на Уемблі. Англійці буквально за крок від 1/8 фіналу

Сьогодні в Лондоні на легендарному "Уемблі" пройде найстаріше футбольне дербі – Англія проти Шотландії на Євро-2020. Історично це дуже принципове протистояння, яке почнеться о 22:00. Наш сайт проведе цікаву онлайн-трансляцію матчу з коментарями всіх важливих подій матчу, яскравими фото і відео.

ОНЛАЙН АНГЛІЯ – ШОТЛАНДІЯ ТУТ

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Турнірні розклади

Географічні сусіди останній раз зустрічалися на Євро 25 років тому, коли у 1996 році магія Пола Гаскойна допомогла Англії здобути яскраву перемогу – 2:0. А "Три леви" вдруге в історії дісталися до 1/2 фіналу. І далі поки ніколи не проходили.

Англійці після перемоги над Хорватією 1:0 в 1-му турі виглядають фаворитами групи D і можуть сьогодні вийти до плей-офф, але в найстарішому міжнародному дербі в історії футболу шотландці обов'язково покажуть зуби.

У збірної Шотландії були шанси уникнути поразки (0:2) в попередньому матчі проти Чехії. І тепер, за словами півзахисника Джона Макгінна, їм просто потрібно додати в реалізації.

Тим паче, що підопічним Стіва Кларка дуже потрібні очки, щоб вперше в історії вийти з групи на ЧЄ. Але у Англії за спиною сім перемог поспіль і повернення після травми Гаррі Магуайра. Тому це може бути справжня рубка.

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд; Джеймс, Стоунз, Мінгс, Шоу; Філліпс, Райс, Маунт; Фоден Кейн, Стерлінг

Пікфорд; Джеймс, Стоунз, Мінгс, Шоу; Філліпс, Райс, Маунт; Фоден Кейн, Стерлінг Шотландія: Маршалл; Хендрі, Хенлі, Тірні; Форрест, Мактоміней, Макгінн, Макгрегор, Робертсон; Армстронг; Адамс

Останні 10 матчів команд

Історія особистих зустрічей

Останній раз сусіди грали ще в одній відбірковій групі до ЧС-2018. І тут на рахунку англійців була перемога 3:0 і нічия 2:2.

Що говорили перед матчем

Головний тренер Англії Гарет Саутгейт: "У нас така команда, яка навіть якщо програє, знаходить можливість, щоб в результаті перемогти або хоча б добитися нічиєї. В останні три-чотири роки такого було чимало. Зрозуміло, що будь-який суперник може створити моменти і забити в твої ворота. Тому ми готові до будь-якого сценарію"

Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley

Головний тренер Шотландії Стів Кларк: "Постараємося почати без розкачки. Так само стрімко, як і англійці. Постараємося заволодіти ініціативою якомога раніше, більше грати з м'ячем. Якщо нам вдасться бадьорий старт, то буде добре"

Де дивитися матч

У прямому ефірі поєдинок в Лондоні, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.T .

Що думають букмекери

Аналітики FAVBET вважають Англію безперечним фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Трьох левів" – 1.32 на нічию – 5.70, на перемогу Шотландії – 10.50. Найпопулярніший рахунок – 2:0 (6.00).