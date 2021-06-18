18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Англія

22:00

Шотландія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Англія – Шотландія: онлайн-трансляція найстарішого дербі на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 16:58
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Слідкуйте в онлайн-режимі за ходом поєдинку групи D між двома британськими збірними в Лондоні на Уемблі. Англійці буквально за крок від 1/8 фіналу

Сьогодні в Лондоні на легендарному "Уемблі" пройде найстаріше футбольне дербі – Англія проти Шотландії на Євро-2020. Історично це дуже принципове протистояння, яке почнеться о 22:00. Наш сайт проведе цікаву онлайн-трансляцію матчу з коментарями всіх важливих подій матчу, яскравими фото і відео.

ОНЛАЙН АНГЛІЯ – ШОТЛАНДІЯ ТУТ

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Турнірні розклади

Географічні сусіди останній раз зустрічалися на Євро 25 років тому, коли у 1996 році магія Пола Гаскойна допомогла Англії здобути яскраву перемогу – 2:0. А "Три леви" вдруге в історії дісталися до 1/2 фіналу. І далі поки ніколи не проходили.

Англійці після перемоги над Хорватією 1:0 в 1-му турі виглядають фаворитами групи D і можуть сьогодні вийти до плей-офф, але в найстарішому міжнародному дербі в історії футболу шотландці обов'язково покажуть зуби.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Англія Англія Анг
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Хорватія Хорватія Хор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шотландія Шотландія Шот
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

У збірної Шотландії були шанси уникнути поразки (0:2) в попередньому матчі проти Чехії. І тепер, за словами півзахисника Джона Макгінна, їм просто потрібно додати в реалізації.

Тим паче, що підопічним Стіва Кларка дуже потрібні очки, щоб вперше в історії вийти з групи на ЧЄ. Але у Англії за спиною сім перемог поспіль і повернення після травми Гаррі Магуайра. Тому це може бути справжня рубка.

Орієнтовні склади

  • Англія: Пікфорд; Джеймс, Стоунз, Мінгс, Шоу; Філліпс, Райс, Маунт; Фоден Кейн, Стерлінг
  • Шотландія: Маршалл; Хендрі, Хенлі, Тірні; Форрест, Мактоміней, Макгінн, Макгрегор, Робертсон; Армстронг; Адамс

Останні 10 матчів команд

Історія особистих зустрічей

Останній раз сусіди грали ще в одній відбірковій групі до ЧС-2018. І тут на рахунку англійців була перемога 3:0 і нічия 2:2.

Що говорили перед матчем

Головний тренер Англії Гарет Саутгейт: "У нас така команда, яка навіть якщо програє, знаходить можливість, щоб в результаті перемогти або хоча б добитися нічиєї. В останні три-чотири роки такого було чимало. Зрозуміло, що будь-який суперник може створити моменти і забити в твої ворота. Тому ми готові до будь-якого сценарію"

Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley
Гарет Саутгейт. Фото: REUTERS/John Sibley

Головний тренер Шотландії Стів Кларк: "Постараємося почати без розкачки. Так само стрімко, як і англійці. Постараємося заволодіти ініціативою якомога раніше, більше грати з м'ячем. Якщо нам вдасться бадьорий старт, то буде добре"

Де дивитися матч

У прямому ефірі поєдинок в Лондоні, починаючи з 22:00, покаже телеканал "Україна", а також канали "Футбол 1" і "Футбол 2". Трансляція онлайн буде доступна і на ресурсі OLL.T .

Що думають букмекери

Аналітики FAVBET вважають Англію безперечним фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Трьох левів" – 1.32 на нічию – 5.70, на перемогу Шотландії – 10.50. Найпопулярніший рахунок – 2:0 (6.00).

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 18 червня
1:0
Відео Про матч
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 19 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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