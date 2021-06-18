Англия – Шотландия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что в сегодняшнем британском дерби на чемпионате Европы по футболу победу отпразднует сборная Англии

Футболисты сборной Англии / Фото: Reuters

В пятницу, 18 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится матч второго тура Евро-2020 в группе D – Англия – Шотландия. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Англия – Шотландия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на британское дерби от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Британское дерби обычно получается принципиальным и напряженным. Англичане – явные фавориты поединка, хотя в игре с хорватами они совершенно не впечатлили. Сложно предположить, какие европейские сборные встречались между собой так часто, как эти. 48 побед "трех львов", 41 – шотландцев и 25 ничьих. Правда, последний раз Шотландия обыгрывала своих соседей аж в 1999 году, и с тех пор в четырех встречах была одна ничья.

У команды Гарета Саутгейта актуальна серия из семи побед кряду, в которых они пропустили лишь один гол. Три последних поединка – как под копирку – 1:0.

Гари Макгуайр восстановился после травмы и уже готов выйти в стартовом составе. На "Уэмбли" хозяева никогда не проигрывали в матчах больших международных турниров – восемь побед при трех ничьих.

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Шотландия стартовала на Евро с поражения от чехов 0:2. Выглядела неплохо, старалась быть острой, но Патрик Шик выстрелил дублем и похоронил все надежды соперника. Это поражение стало их первым в шести матчах и первым за этот период без забитого гола.

Легко англичанам точно не будет. На поле будут футболисты, абсолютное большинство из которых играют в АПЛ или Чемпионшипе. Ожидаю победу "трех львов" 1:0, 2:0 или 2:1.

Называют Англию фаворитами поединка и аналитики FAVBET. На ее победу установлен коэффициент 1.31, на ничью – 5.70, на победу Шотландии – 11.00. Наиболее вероятным у букмекеров называется счет 2:0 в пользу Англии.

Смотрите, как на старте Евро Шотландия проиграла Чехии 0:2

Смотрите, как Англия обыграла ранее хорватов 1:0