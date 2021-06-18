18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Англия – Шотландия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
18 июня, 16:30
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Комментатор Кирилл Круторогов ожидает, что в сегодняшнем британском дерби на чемпионате Европы по футболу победу отпразднует сборная Англии
Футболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии / Фото: Reuters

В пятницу, 18 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится матч второго тура Евро-2020 в группе D – Англия – Шотландия. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Англия – Шотландия доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на британское дерби от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИЯ

Британское дерби обычно получается принципиальным и напряженным. Англичане – явные фавориты поединка, хотя в игре с хорватами они совершенно не впечатлили. Сложно предположить, какие европейские сборные встречались между собой так часто, как эти. 48 побед "трех львов", 41 – шотландцев и 25 ничьих. Правда, последний раз Шотландия обыгрывала своих соседей аж в 1999 году, и с тех пор в четырех встречах была одна ничья.

У команды Гарета Саутгейта актуальна серия из семи побед кряду, в которых они пропустили лишь один гол. Три последних поединка – как под копирку – 1:0.

Гари Макгуайр восстановился после травмы и уже готов выйти в стартовом составе. На "Уэмбли" хозяева никогда не проигрывали в матчах больших международных турниров – восемь побед при трех ничьих.

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Шотландия стартовала на Евро с поражения от чехов 0:2. Выглядела неплохо, старалась быть острой, но Патрик Шик выстрелил дублем и похоронил все надежды соперника. Это поражение стало их первым в шести матчах и первым за этот период без забитого гола.

Легко англичанам точно не будет. На поле будут футболисты, абсолютное большинство из которых играют в АПЛ или Чемпионшипе. Ожидаю победу "трех львов" 1:0, 2:0 или 2:1.

Называют Англию фаворитами поединка и аналитики FAVBET. На ее победу установлен коэффициент 1.31, на ничью – 5.70, на победу Шотландии – 11.00. Наиболее вероятным у букмекеров называется счет 2:0 в пользу Англии.

Смотрите, как на старте Евро Шотландия проиграла Чехии 0:2

Смотрите, как Англия обыграла ранее хорватов 1:0

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
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Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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