17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Дания – Бельгия: прогноз и котировки на матч

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
17 июня, 14:12
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Кирилл Круторогов уверен в победе бельгийцев над деморализованными датчанами, потерявшими в матче с финнами и Эриксена, и очки
Прогноз на матч второго тура Евро-2020 Дания - Бельгия от футбольного комментатора Кирилла Круторогова
Прогноз на матч второго тура Евро-2020 Дания - Бельгия от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Сегодня в 19:00 на Евро состоится матч второго тура группового этапа Дания – Бельгия. Свой прогноз на игру дал известный футбольный комментатор Кирилл Круторогов. Он уверен в победе бельгийцев.

ДАНИЯ – БЕЛЬГИЯ
17 июня, четверг, в 19:00, канал "Футбол 1"
Дания – Бельгия смотреть онлайн трансляцию с видео голов и фото

Деморализованные датчане после потери Кристиана Эриксена и поражения от Финляндии постараются вернуться в игру, хотя соперник их ждет очень сильный. Конечно, главный вопрос – как Каспер Хьюмланд решит проблему с потерей Эриксена с точки зрения тактики и кадров. Выпустит Йенсена, как это сделал в том злополучном матче, когда Кристиан прямо на поле пережил остановку сердца, или же мы увидим на поле двух нападающих с высоким Андреасом Корнелиусом, который будет цепляться за верховые мячи, что менее вероятно.

Бельгийцы в первом туре разбили сборную России (3:0), благодаря дублю Лукаку и голу Менье, а теперь могут стать еще сильнее, ведь к возвращению готов Кевин Де Брюйне, который уже несколько дней работал в основной группе. Правда, чемпионат Европы закончился для Тимоти Кастаня, у которого диагностировали перелом лицевых костей.

Интересно, что в истории противостояний этих команд установлен паритет – по шесть побед каждой и три ничьи. Но в двух их последних встречах в Лиге наций осенью прошлого года победили "красные дьяволы".

ПРОГНОЗ. Скандинавам будет очень сложно. Все еще эмоционально, без Эриксена, да и с этим соперником. Думаю, Бельгия снова победит, скорее всего, без пропущенного гола, но достаточно уверенно – 2:0 или 3:1.

Котировки FAVBET:

  • победа Бельгии – коэффициент 2.00
  • победа Бельгии со счетом 2:0 – коэффициент 6.90
  • победа Бельгии со счетом 3:1 – коэффициент 16.00

Напомним, что в 16:00 стартует трансляция матча Украина – Северная Македония.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Четверг, 17 июня
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