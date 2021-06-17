Дания – Бельгия: прогноз и котировки на матч

Кирилл Круторогов уверен в победе бельгийцев над деморализованными датчанами, потерявшими в матче с финнами и Эриксена, и очки

Прогноз на матч второго тура Евро-2020 Дания - Бельгия от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Сегодня в 19:00 на Евро состоится матч второго тура группового этапа Дания – Бельгия. Свой прогноз на игру дал известный футбольный комментатор Кирилл Круторогов. Он уверен в победе бельгийцев.

ДАНИЯ – БЕЛЬГИЯ

17 июня, четверг, в 19:00, канал "Футбол 1"

Дания – Бельгия смотреть онлайн трансляцию с видео голов и фото

Деморализованные датчане после потери Кристиана Эриксена и поражения от Финляндии постараются вернуться в игру, хотя соперник их ждет очень сильный. Конечно, главный вопрос – как Каспер Хьюмланд решит проблему с потерей Эриксена с точки зрения тактики и кадров. Выпустит Йенсена, как это сделал в том злополучном матче, когда Кристиан прямо на поле пережил остановку сердца, или же мы увидим на поле двух нападающих с высоким Андреасом Корнелиусом, который будет цепляться за верховые мячи, что менее вероятно.

Бельгийцы в первом туре разбили сборную России (3:0), благодаря дублю Лукаку и голу Менье, а теперь могут стать еще сильнее, ведь к возвращению готов Кевин Де Брюйне, который уже несколько дней работал в основной группе. Правда, чемпионат Европы закончился для Тимоти Кастаня, у которого диагностировали перелом лицевых костей.

Интересно, что в истории противостояний этих команд установлен паритет – по шесть побед каждой и три ничьи. Но в двух их последних встречах в Лиге наций осенью прошлого года победили "красные дьяволы".

ПРОГНОЗ. Скандинавам будет очень сложно. Все еще эмоционально, без Эриксена, да и с этим соперником. Думаю, Бельгия снова победит, скорее всего, без пропущенного гола, но достаточно уверенно – 2:0 или 3:1.

Котировки FAVBET:

победа Бельгии – коэффициент 2.00

победа Бельгии со счетом 2:0 – коэффициент 6.90

победа Бельгии со счетом 3:1 – коэффициент 16.00

Напомним, что в 16:00 стартует трансляция матча Украина – Северная Македония.