18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Швеция – Словакия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
18 июня, 15:08
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В пятничном поединке группы Е Кирилл Круторогов ожидает небольшого количества голов, так как обе команды будут нацелены на то, чтобы, прежде всего, не пропустить
Футболисты сборной Швеции
Футболисты сборной Швеции / Фото: Reuters

В первом матче пятницы, 18 июня, на Евро-2020 играют Швеция и Словакия. Начало поединка в Санкт-Петербурге – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Швеция – Словакия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Швеция – Словакия: где смотреть матч Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ

Шведы отстояли нулевую ничью с Испанией, большую часть времени не встречаясь с мячом, а следующие соперники будут проще и сложнее одновременно. Проще, потому что это не топовые сборные, сложнее – потому что шведы тоже не гранды, и битвы с конкурентами ожидаются абсолютно бескомпромиссными. Скандинавы не проигрывают шесть матчей кряду, прервав пятиматчевую победную серию. А на чемпионатах Европы они не побеждают четыре игры подряд.

Сборная Словакии и вовсе подарила сенсацию, обыграв поляков 2:1 и является лидером группы, благодаря автоголу Щенсны и результативному удару Шкриняра. Таким образом команда Тарковича довела свою беспроигрышную серию до шести поединков. Еще одно очко, и главный аутсайдер группы гарантирует себе выход в плей-офф.

Очевидно, что это будет игра, в которой главной целью обеих команд будет не пропустить. Точно ожидаю ТМ 2,5, нулевую или минимальную ничью 1:1, либо же победу одной из команд со счетом 1:0. Не удивлюсь, если швед Александер Исак таки отметится забитым голом, он мог это сделать и во встрече с испанцами.

Исак vs Гамшик, Швеция vs Словакия
Исак vs Гамшик, Швеция vs Словакия / Фото: Reuters

Тем временем аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.35, на победу Словакии – 4.70. Наиболее вероятным счетом называется выигрыш шведов 1:0.

Смотрите, как в первом туре Евро Швеция сыграла 1:1 с Испанией

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
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Суббота, 19 июня
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