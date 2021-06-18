Швеция – Словакия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Список трансляций пятничного поединка шведской и словацкой сборных, сотворивших громкие сенсации в стартовом туре чемпионата Европы по футболу

Болельщики Швеции на Евро-2020 / Фото: Reuters

Пятница, 18 июня, на Евро-2020 откроется поединком Швеция – Словакия. Начало матча группы "Е" в Санкт-Петербурге – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Словакия доступен на нашем сайте.

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Словакия в пятницу, 18 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на платформе OLL.TV.

Исак vs Гамшик, Швеция vs Словакия / Фото: Reuters

Напомним, в первом туре Швеция сенсационно сыграла 0:0 с Испанией.

Сотворила сенсацию на старте Евро и Словакия, одолевшая Польшу 2:1.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Общую стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают почти в 350 млн евро. При этом один игрок шведской команды, в среднем, на три миллиона евро дороже одного игрока словацкой сборной.

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.35, на победу Словакии – 4.70. Наиболее вероятным счетом называется выигрыш шведов 1:0.