18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Швеция – Словакия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
18 июня, 14:28
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Список трансляций пятничного поединка шведской и словацкой сборных, сотворивших громкие сенсации в стартовом туре чемпионата Европы по футболу
Болельщики Швеции на Евро-2020
Болельщики Швеции на Евро-2020 / Фото: Reuters

Пятница, 18 июня, на Евро-2020 откроется поединком Швеция – Словакия. Начало матча группы "Е" в Санкт-Петербурге – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Словакия доступен на нашем сайте.

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Словакия в пятницу, 18 июня, начиная с 16:00, покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на платформе OLL.TV.

Исак vs Гамшик, Швеция vs Словакия
Исак vs Гамшик, Швеция vs Словакия / Фото: Reuters

Напомним, в первом туре Швеция сенсационно сыграла 0:0 с Испанией.

Сотворила сенсацию на старте Евро и Словакия, одолевшая Польшу 2:1.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Словакия Словакия Сло
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
Испания Испания Исп
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Швеция Швеция Шве
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Польша Польша Пол
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Общую стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают почти в 350 млн евро. При этом один игрок шведской команды, в среднем, на три миллиона евро дороже одного игрока словацкой сборной.

ШВЕЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее победу установлен коэффициент 1.94, на ничью – 3.35, на победу Словакии – 4.70. Наиболее вероятным счетом называется выигрыш шведов 1:0.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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Суббота, 19 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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