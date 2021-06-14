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Левандовски не спас, Щенсны попал в историю – Польша сенсационно проиграла Словакии на Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 июня, 20:57
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Знаменитый польский вратарь Ювентуса отправил мяч в сетку своих ворот, а словаки добили соперников после удаления Крыховяка на 62-й минуте
Автогол Войцеха Щенсны - первый для вратаря на ЧЕ
Автогол Войцеха Щенсны - первый для вратаря на ЧЕ / Фото: Reuters

Драматическим получился первый матч чемпионата Европы в группе Е. На нашем сайте шел онлайн Польша – Словакия. Во встрече соседей удача оказалась на стороне словаков, хотя фаворитами считались Левандовски и компания.

На 18-й минуте случился гол в свои ворота Войцеха Щенсного – первый для голкиперов в 60-летней истории Евро. Муж украинской красавицы неудачно отбил "снаряд" себе за спину после сольного прохода и мощного удара Роберта Мака. Несмотря на довольно открытую игру, больше голов до перерыва не было. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

А всего лишь через 34 секунды после начала второй половины Кароль Линетты восстановил равновесие, завершив многоходовку партнеров, – 1:1.

А на 62-й минуте поляки остались в меньшинстве: полузащитник московского Локомотива Гжегож Крыховяк увидел перед собой вторую желтую карточку от румынского рефери Овидиу Хацегана.

Всего через семь минут был забит решающий мяч. Защитник итальянского Интера Милан Шкриньяр оказался самым расторопным после розыгрыша углового и пробил Щенсного.

В концовке Роберт Левандовски и его партнеры устроили настоящий штурм владений Мартина Дубравки. Но им то не везло, то не хватало мастерства, а в одном из эпизодов судьи пропустили момент с возможным назначением 11-метрового. Его не стали даже рассматривать с помощью системы VAR. В итоге Словакия добыла сенсационную победу со счетом 2:1. Смотрите полный обзор игры.

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Вспомним, как поляки сыграли вничью с исландцами в товарищеском матче:

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Г
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Италия
1
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3
2
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1
1:1
1
3
Швейцария
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1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
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