Первый в 60-летней истории Евро автогол вратаря – от звездного поляка в матче со словаками

Знаменитый страж ворот итальянского Ювентуса, который посадил на лавку запасных Джанлуиджи Буффона, нечаянно отправил мяч себе за спину

Автогол Войцеха Щенсного в матче Польша - Словакия / Фото: Reuters

Необычные мячи забивают в двух первых матчах понедельника на Евро-2020. Сначала чешский футболист забил гол с центра поля шотландцам. А во второй игре случился первый за 60 лет проведения чемпионатов Европы автогол вратаря.

Мяч в собственные ворота переправил кипер туринского Ювентуса Войцех Щенсны.

Справедливости ради стоит сказать, что удар словака Роберта Мака был очень сильный, и поляк уже не мог увернуться от мяча, который был у него за спиной. Смотрите видео исторического гола в свои ворота.

На нашем сайте идет онлайн-трансляция Польша – Словакия. В начале второго тайма поляки сравняли счет – 1:1.

Напомним, что в этой группе Е также выступают команды Испании и Швеции. Они свой матч начнут в Севилье в 22:00 по киевскому времени.

Узнайте также, что мисс сборной Польши – девушка из Винницы – поет песни Щенсны. Марина Лученко еще в детстве переехала в Польшу с родителями и там нашла свое счастье.

Тем временем, Цыганков в сборной восстановился от травмы, над Зубковым еще колдуют.