14 июня 16:00 Видео
Шотландия 0
Чехия 2
14 июня 19:00 Видео
Польша 1
Словакия 2
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Первый в 60-летней истории Евро автогол вратаря – от звездного поляка в матче со словаками

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 июня, 20:07
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Знаменитый страж ворот итальянского Ювентуса, который посадил на лавку запасных Джанлуиджи Буффона, нечаянно отправил мяч себе за спину
Автогол Войцеха Щенсного в матче Польша - Словакия
Автогол Войцеха Щенсного в матче Польша - Словакия / Фото: Reuters

Необычные мячи забивают в двух первых матчах понедельника на Евро-2020. Сначала чешский футболист забил гол с центра поля шотландцам. А во второй игре случился первый за 60 лет проведения чемпионатов Европы автогол вратаря.

Мяч в собственные ворота переправил кипер туринского Ювентуса Войцех Щенсны.

Справедливости ради стоит сказать, что удар словака Роберта Мака был очень сильный, и поляк уже не мог увернуться от мяча, который был у него за спиной. Смотрите видео исторического гола в свои ворота.

На нашем сайте идет онлайн-трансляция Польша – Словакия. В начале второго тайма поляки сравняли счет – 1:1.

Напомним, что в этой группе Е также выступают команды Испании и Швеции. Они свой матч начнут в Севилье в 22:00 по киевскому времени.

Узнайте также, что мисс сборной Польши – девушка из Винницы – поет песни Щенсны. Марина Лученко еще в детстве переехала в Польшу с родителями и там нашла свое счастье.

Тем временем, Цыганков в сборной восстановился от травмы, над Зубковым еще колдуют.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
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Видео О матче
22:00
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Вторник, 15 июня
19:00
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22:00
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