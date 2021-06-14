Перший в 60-річній історії Євро автогол воротаря – від зіркового поляка в матчі зі словаками

Знаменитий страж воріт італійського Ювентуса, який посадив на лавку запасних Джанлуїджі Буффона, ненавмисно відправив м'яч собі за спину

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Незвичайні м'ячі забивають в двох перших матчах понеділка на Євро-2020. Спочатку чеський футболіст забив гол з центра поля шотландцям. А в другій грі трапився перший за 60 років проведення чемпіонатів Європи автогол воротаря.

М'яч у власні ворота переправив кіпер туринського Ювентуса Войцех Щенсни.

Справедливості заради варто сказати, що удар словака Роберта Мака був дуже сильний, і поляк вже не міг ухилитися від м'яча, який був у нього за спиною. Дивіться відео історичного гола в свої ворота.

На нашому сайті йде онлайн-трансляція Польща – Словаччина. На початку другого тайму поляки зрівняли рахунок – 1:1.

Нагадаємо, що в цій групі Е також виступають команди Іспанії та Швеції. Вони свій матч почнуть в Севільї о 22:00 за київським часом.

Дізнайтеся також, що міс збірної Польщі – дівчина з Вінниці – співає пісні Щенсни. Марина Лученко ще в дитинстві переїхала до Польщі з батьками і там знайшла своє щастя.

Тим часом, Циганков в збірній відновився від травми, над Зубковим ще чаклують.